Robot-guru tok med prisvinnende robot til Norge: – Vi kommer til å se en eksplosjon av antall industriroboter

– Det er en grunn til at bilprodusenter i Asia er så interessert i roboter. Folk blir eldre, og når de passerer 80 er det ikke mange som hverken kjører eller skaffer seg bil lenger. Men det kommer til å bli et stort behov for roboter i mange former som kan hjelpe denne aldersgruppen. Det liker bilindustrien, sier professor ved KAIST- Korea Advanced Institute of Science and Technology, Oh Jun-Ho.