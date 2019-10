Vil gi Oslo-sykehusene låneramme på 29 milliarder. Ullevål nedlegges

Før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020 var en gruppe leger, sykepleiere og andre helsearbeidere samlet utenfor Stortinget for å demonstrere mot nedleggelsen av Ullevål sykehus. Hvis vi tolker statsbudsjettet rett, er det lite som tyder på at de får viljen sin.

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på drøyt 29 milliarder kroner til nye Oslo universitetssykehus, med en lånebevilgning på 100 millioner i 2020. De gir altså grønt lys for Helse Sørøst til sette i gang med de kontroversielle utbyggingene:

«Budsjettet legger til rette for at Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus kan gå i gang med prosjektering og bygging av et nytt, stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.»

I tillegg skal Radiumhospitalet videreutvikles som et spesialisert kreftsykehus.

I budsjettforslaget heter det videre at «Nye Oslo universitetssykehus vil få nye og moderne sykehuslokaler med økt kapasitet og tilrettelegging for nye organisasjonsløsninger og arbeidsmetoder.»

Det foreslås en bevilgning som gir rom for å «øke aktiviteten i sykehusene med om lag 1,5 prosent».

Gir ikke opp Ullevål

– Ullevål må reddes, var budskapet i Gaustad-motstandernes demonstrasjon foran Stortinget, en time før statsbudsjettet ble lagt fram.

Blant dem som har sluttet seg til demonstrasjonen, er Oslo legeforening, Helsetjenesteaksjonen og Fagforbundet Sykehus og Helse.

Det ble i 2016 vedtatt av styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad, i tillegg til et lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men de er blitt møtt med kraftig kritikk.

Før valget gikk alle partiene i Oslo, bortsett fra Ap og Høyre, sammen for å kreve omkamp om Ullevål sykehus. Ap og Høyre hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, nå til sammen 32 av de 59 plassene.

Også Sykepleierforbundet og LO i Oslo står sammen i kravet om å stoppe prosjektet på Gaustad og for en full utredning av Ullevål.