Togtrøbbel mellom Oslo S og Nationaltheatret

– Vi jobber med å rette feilen, skriver Bane Nor på sine nettsider i 6-tiden mandag morgen.

Reisende anbefales å bruke annen transport dersom det er mulig, skriver Bane Nor i en oppdatering klokken 6.41.

Det ble først meldt om full stans mellom Oslo S og Nationaltheatret, men litt over klokken 7 melder Bane Nor at det nå kun er færre spor i bruk.

Hovedbanen, Gardermobanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Vestfoldbanen og flytoget kan bli rammet av forsinkelser.