Vil fange CO2 fra eksos og omdanne til tørris – for å gjøre skip utslippsfrie

Et dansk forsknings- og utviklingssenter står i spissen for prosjektet, kalt DecarbonICE. Målet er å utvikle et system som gjør at skip kan bli fullstendig utslippsfrie til tross for at de bruker vanlig drivstoff. Det kan bli et viktig bidrag for å nå IMO-målene om 50 prosent kutt i drivhusgassutslipp fra skipsfart innen 2050, målt mot 2008-tall.