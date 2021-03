Vil du ha vaksinepass?

EU-kommisjonen foreslår at det innføres vaksinepass slik at de som har hatt covid-19 eller er vaksinert, kan få reise mellom EU-landene til sommeren. Også Norge er med på en slik ordning.

Så hvordan vil du forholde deg til det? De fleste vil sikkert føle lettelse, ja glede over et slikt bevis på mobilen, men det kan også innebære flere etiske dilemmaer og i noen tilfeller føre til diskriminering.

Hva med de som ikke vil la seg vaksinere av frykt for skadevirkninger? I skrivende øyeblikk granskes skjebnen til Astrazeneca-vaksinen etter flere blodpropp-tilfeller blant vaksinerte. Og hva med arbeidsgivere som ikke vil ha ansatte uten vaksinepass eller hoteller som vil nekte gjester uten pass?

Teknologirådet har laget en rapport om fordeler og ulemper med vaksinepass. Når det gjelder reiser mellom land er det liten tvil om at vaksinepass kan være effektivt fremfor å måtte la seg teste på grenseovergangene med påfølgende karantenerisiko. En slik ordning vil ligne på den som noen av oss kan huske - de gule, godt slitte vaksinekortene av papir man måtte ha for å reise til land som krevde vaksine mot gulfeber og polio.

Vaksinepass vil derimot kunne bli svært kontroversielt om det skal brukes som metode for å åpne opp samfunnet igjen før det er oppnådd flokkimmunitet eller tilgangen på vaksine er blitt slik at alle kan få.

Kan bli syk flere ganger

Dette er allerede reelle problemstillinger i Israel der slike grønne digitale pass ligger på mobilen til de som har fått Pfizers vaksine. Israel er blant de land i verden som har kommet lengst med å vaksinere sin befolkning. Over 90 prosent av innbyggerne over 50 år er ferdig vaksinert med to doser. De vaksinerte strømmer til kinoer, konsertsaler og restauranter. Samfunnet er i ferd med å åpne helt opp for de med vaksinepass.

Israel tok ledelsen i vaksinekappløpet fordi landets korrupsjonstiltalte statsminister, Benjamin Netanyahu, allerede i november tok kontakt med Pfizers toppsjef Albert Bourla og fikk avtale om levering av vaksiner. Det er ikke dokumentert hva som var grunnlaget for avtalen, utover at de hadde et stort antall samtaler sammen. Greske Bourla er født i Thessaloniki av jødiske foreldre som var blant de få som overlevde Holocaust.

Netanyahu har satset enorme ressurser for å få vaksinert alle over 16 år innen valget 23. mars, der ingen partier fikk flertall. Dette gjelder ikke den palestinske del av befolkningen i de okkuperte områdene på Vestbredden og Gazastripen. Slik kommer vaksinenasjonalismen til uttrykk i konfliktområder, slik vi også ser i de harde forhandlingene om fordeling av vaksiner mellom EU og Storbritannia.

Alt tyder nå på at man må utvikle nye versjoner av vaksinene og at de må gis til befolkningen på nytt hvert år

Nylig hadde TU.no en sak om det muterte brasilianske viruset som kan gi en ny runde med infeksjoner til personer som har vært gjennom covid-19. Også flere norske vaksineforskere, blant annet Ranveig Braaten ved Universitetet i Oslo, har advart mot å tro at vi med vaksine vil bli immune.

Alt tyder nå på at man må utvikle nye versjoner av vaksinene og at de må gis til befolkningen på nytt hvert år. Om så skjer, må i så fall også vaksinepass oppdateres minst en eller flere ganger i året.

For lite vaksine

I vårt eget land går vaksineringen irriterende tregt. Vi har fått færre doser enn det myndighetene lovet rundt årsskiftet. Om det skyldes manglende avtaler eller produksjonsproblemer hos de store vaksineprodusentene, bør granskingen av myndighetenes koronahåndtering gi svar på.

Paradokset er at Norge har hatt en ledende rolle i utvikling av vaksiner mot smittsomme sykdommer som hiv/aids, malaria og tuberkulose siden Gro Harlem Brundtland ledet WHO på 1990-tallet.

I 2000 tok nordmannen Tore Godal initiativ til et samarbeid med Bill Gates for å opprette vaksinealliansen Gavi som har vaksinert over 760 millioner barn i fattige land. Tidligere direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, som nå er global helseambassadør, fikk i 2017 med seg regjeringen til å bevilge 1,6 milliarder kroner for å opprette Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Der er en annen nordmann, Frederik Kristensen, nestsjef.

Med hovedkontor i Oslo har Cepi koordinert vaksineproduksjonen ved å forsere de teknologiske prosessene, bl.a. ved hjelp av et globalt laboratorienettverk og opprettelsen av innkjøpsordningen Covax som omfattes av 191 land. Før tok utvikling av en vaksine flere år, nå tar det noen måneder.

Ønsker norsk vaksineindustri

Det er ikke mer enn drøyt ti år siden Folkehelseinstituttet la ned sin egen produksjon av influensavaksine. Den gangen ble det forklart med at det var billigere og mer effektivt å kjøpe vaksiner fra de store selskapene. Nå ønsker flere politiske partier, blant annet Sp og Ap, å gjenreise en norsk vaksineproduksjon.

Legemiddelindustrien, KLP, LO, NHO, Norsk Industri og Industri Energi lanserte nylig en rapport der de beskriver hvordan vi kan få ny vaksineproduksjon. De vil opprette Senter for vaksineproduksjon og innovasjon etter modell av det britiske Vaccines Manufacturing and Innovation Centre(VMIC).

Norge fikk tidligere i år en ledende rolle i The Access to Covid-19 Tools Accelerator(ACT-A) som skal sikre utvikling, produksjon og rettferdig tilgang til vaksiner.

Målsettingen er å utvikle en slags universalvaksine mot muterte virus med pandemipotensial. Samtidig advarer vaksineselskapene mot råvaremangel. Produksjonen kan stoppe eller bli forsinket.

Mye avhenger av vaksinetilgang

I så fall kan et vaksinepass bli gull verdt for de som er ferdig vaksinert. For de som ennå ikke har fått sine stikk eller ikke vil ha vaksiner, kan innføringen av vaksinepass oppleves som urettferdig og diskriminerende.

Selv om EU-kommisjonen håper at en ordning med vaksinepass kan være klar innen sommeren, er mye avhengig av tilgangen på vaksiner. Jo flere som er vaksinert, jo bedre vil en slik ordning fungere. Foreløpig er det, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, ikke aktuelt med noen lettelser i restriksjoner for vaksinerte i Norge. En av grunnene er at man ikke vet om vaksinerte kan være smittebærere eller om de kan bli smittet på nytt.

Dermed er det ikke bare juridiske og politiske problemstillinger knyttet til vaksinepass, men også medisinske.

Kommentaren sto først på trykk i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 3/2021.