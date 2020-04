Møt forskningssjefen som korordinerer arbeidet med å finne koronamedisin

Det tar tid å utvikle en vaksine som kan immunisere folk mot Covid-19 viruset. Det betyr at vi trenger noe for å dempe de verste utslagene for de som blir alvorlig syke.

Får vi en slik medisin kan også samfunnet åpne opp mer enn i dag.

I dag snakker vi med mannen som koordinerer det internasjonale arbeidet for å finne en medisin vi kan benytte før alle blir vaksinert. Den rollen har nordmannen John-Arne Røttingen fått. Han er også sjef i forskningsrådet og har vært sjef i CEPI, som koordinerer vaksineutvikling over hele verden.

