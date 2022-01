Drivstoff – ammoniakk

Vil bygge om 50.000-tonner til ammoniakkdrift og nullutslipp

Grieg Star leder et prosjekt for å finne ut om det er mulig å seile med ammoniakk som drivstoff over 1000 til 5000 nautiske mil. Rederiet vil bygge om et ca. ti år gammelt skip som en pilot. Det kan bli verdens første og demonstrere at eldre flåte kan være viktig for klimakutt.