Viking Sky seiler fra Kristiansund - settes i trafikk fra København 

Viking Sky skal være ferdig reparert og klar for å seile til København.

Rederiet har sagt fra at de ønsker å sette det i rute fra den danske hovedstaden.

Sjøfartsdirektoratet opplyser i en pressemelding at skipet vil få tillatelse dersom alt som ble planlagt utbedret nå er i orden.

– Dialogen med klasseselskap og rederi har vært god gjennom denne krevende prosessen, og etter dagens gjennomgang om bord i skipet så ser vi ingen grunn til at klasseselskapet ikke kan godkjenne skipet for videre seilas. Etter det vi har fått opplyst så skal skipet seile i morgen til København og settes inn i ordinær trafikk derfra, sier Alf Tore Sørheim som er avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Eksperter om Viking Sky (bakgrunn): Tviler på at lavt smøreoljenivå er hele forklaringen

Mye arbeid gjenstår

Statens havarikommisjon (SHT) har også denne uka hatt personell om bord på cruiseskipet.

Avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i SHT sier til tu.no at det er mye arbeid som skal gjøres før de kan konkludere entydig om årsaken til at cruiseskipet fikk total blackout.

– Det gjenstår fortsatt intervjuer av besetningen. Vi samler fortsatt elektronisk informasjon og skal gå gjennom logger, alarmer og stemmeopptak (VDR) fra brua, sier Liseth.

Motor- og maskinleverandører tu.no har vært i kontakt med, slår seg ikke helt til ro med Sjøfartsdirektoratets konklusjon om at lavt oljenivå på alle de fire motorene førte til blackout.

På spørsmål til Liseth om SHT deler den oppfatningen, svarer han at de ikke sår tvil om direktoratets funn. Han påpeker likevel at det gjenstår mye arbeid og materiale å gå gjennom.

– Vi må undersøke mer før vi kan fastslå med sikkerhet hva som har skjedd, sier Liseth.

Hektisk

Sjefen for SHT, direktør William Bertheussen, sier til TU at det er uvanlig hektisk for kommisjonen nå.

– Vi har over 60 saker gående. De fleste er innen avdelingene for skips- og luftfartsulykker, sier Bertheussen, som er opptatt av at de ansatte ikke skal slite seg ut.

Dag Sverre Liseth sier at i Sjøfartsavdelingen jobber med over 20 saker, men prioriterer ressursene etter hvor det haster mest.

– Slike hendelser er ferskvare. Vi må ut og hente data og intervjue så raskt som mulig. Da må vi skyve litt på andre granskinger, sier Liseth.

Avdelinger i gang med å ansette flere for å styrke staben på 12-13 personer.

– I granskingen av Viking Sky har vi god hjelp fra våre britiske og amerikanske søsterorganisasjon.