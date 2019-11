Viking Sky: Foreløpig rapport mener lavt oljetrykk var årsak

SHT offentliggjør i dag en foreløpig rapport om ulykken med Viking Sky som mistet all motorkraft da skipet krysset Hustadvika 23. mars i år.

Der kommer det fram at den ene av de hovedmotorene på 6720 kW var koblet fra før skipet la ut på Hustadvika.

Torboladeren til det som kalles DG3 (dieselgereator 3) ble ødelagt 16. mars og en tekniker fra MAN var om bord for å demontere turboladeren før en ny skulle settes inn ved neste havneanløp.

Viking Sky var på vei til Stavanger.

For lavt oljetrykk

Viking Sky har to separate maskinrom, hver med en stor (6720 kW) en litt mindre (5040 kW) dieselmotor. Hvert maskinrom har egen tavle for å kunne operere med redundans. Tavlene er koblet sammen under normal drift. Skipet har to propeller til framdrift, drevet ah hver sin elektromotor med variabelt turtall.

SHT slår likevel fast at oljetrykket til smøring av skipets fire MAN dieselmotorer var for lavt. SHT gjentar derfor sikkerhetsanbefalingen fra Sjøfartsdirektoratet om at oljenivået må sjekkes nøye og toppes opp før kryssing av spesielt værharde strekninger.

Rapporten bekrefter at lavt oljenivå og stamping og rulling medførte at oljepumpene mistet trykket. Motorene er programmert til kontrollert stans når oljetrykket blir for lavt for å unngå at motorene skal skjære seg.

Det er Wilhelmsen Ship Management som står for den marine driften av skipet. WSM sendte kort tid ut en Sikkerhetsbulletin der det ble pekt på flere tiltak på alle skip. Det gikk blant annet ut på grundig sjekk av smøresystem og oljenivå samt forberedelser av skipet før det legger ut i røff sjø.

De har også gjennomgått prosedyrer for å starte opp igjen motorer etter blackout. Sammen med klasseselskapet Lloyd’s har WSM etablert prosedyrer for å seile med en motor eller annet kritisk utstyr ute av drift i henhold til «safe return to Port»-krav i IMSO SOLAS-regelverk.

MAN 9L32/44CR. Viking Sky har to ni-sylinders rekkemotorer av denne typen og to 12V-motorer. Foto: MAN

Videre undersøkelser

SHT varsler at de vil fortsette sine undersøkelser rundt hendelsen.

