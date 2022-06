Viken vil være med å spleise på litt mer av Fornebubanen 

Arbeiderpartiet i Oslo kalte mandag inn til pressekonferanse for å legge fram seks krav som må oppfylles hvis de skal støtte utbygging av Fornebubanen.

Oslo Ap mener Viken må ta en større del av kostnader og risiko for Fornebubanen. Viken viser til at det i avtalen som foreligger, legges opp til en gjennomgang slik at den samlede fordelingen mellom partene bli rimelig.

Dette arbeidet har startet, påpeker forhandlere fra Viken. De understreker i et brev til Oslo Ap at de er innstilt på at det skal forsette.

– Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå, skriver finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap), samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Høyres gruppeleder Anette Solli.

– Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det, skriver de.

I brevet skriver Viken -toppene ifølge NRK at de er villige til å bruke av sin andel av bompengene til å oppgradere Majorstua stasjon.

For å få til åtte avganger i timen til Fornebu og samtidig opprettholde tilbudet på de østlige T-banelinjene, var det opprinnelig planlagt å oppgradere Majorstuen stasjon.

Ordførere på Romerike protesterer

I et opprop protesterer fem ordførere i Viken mot Oslo Aps seks krav for å realisere T-banen mellom Fornebu og Majorstuen. De mener opptredenen er uredelig.

Det er ordførerne i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Aurskog-Høland som står bak oppropet, ifølge Aftenposten. Fire av dem er selv fra Arbeiderpartiet, mens ordføreren i Aurskog-Høland er fra Senterpartiet.

De reagerer på Oslo Ap og byrådsleder Raymond Johansens seks krav for å bygge Fornebubanen og slutte seg til Oslopakke 3-avtalen. Særlig er de kritiske til kravet om at Viken må ta større risiko i prosjektet. Viken kan ikke gå med på kravene Oslo stiller, mener de.

– Vi har vært lojale og forutsigbare. Nå tenker vi at nok er nok. Nå må Oslo forholde seg til den avtalen de inngikk for en måned siden, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) til avisa.

– Hvis Viken må ta enda mer av kostnadene, ligger det i kortene at det blir enda mindre for våre prosjekter på Romerike, sier ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim (Ap).

Forhandlingsutvalget som på vegne av Viken fylkeskommune har framforhandlet tilleggsavtalen med Oslo om Oslopakke 3 og Fornebubanen, skal senere torsdag sende et åpent brev til byrådsleder Raymond Johansen. Brevet er en tilbakemelding på Oslo Aps utspill.

En gigantisk kostnadssprekk har gitt flere partier i Oslo kalde føtter. I april ble prislappen for prosjektet justert opp til 23,3 milliarder kroner. Det er over 7 milliarder mer enn den opprinnelige kostnadsrammen på 16,2 milliarder.

Se videoreportasje fra da TU fikk være med ned i Fornebubanens tunnel.