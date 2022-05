Oslo Ap stiller krav til utbyggere, grunneiere, Viken og Bærum for at AP skal gå inn for å bygge Fornebubanen.

Abdi Said Diriye fra Oslo SV sitter i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo kommune. Han mener det er riktig at Bærum og grunneierne bidrar mer, men Oslo SV ønsker også statlige midler.

– Det er viktig at man tenker at utgangspunktet er at man skal fullføre prosjektet, sier Diriye.

Prisen for Fornebubanen viser seg å bli på 26,4 milliarder kroner. Det er nesten 5 milliarder kroner mer enn det var i 2018, da banen ble vedtatt.

– I startfasen kunne man stilt spørsmål om bussløsninger. Nå er det beste å fullføre prosjektet, sier Abdi Said Diriye i Oslo SV. Foto: Oslo kommune

Staten vil dekke 67 prosent av kostnadene beregnet ut fra 2018-anslaget og vil ikke ta kostnadssprekken med i prosentregningen. Det mener SV at staten bør gjøre.

– Her er et prosjekt hvor man også ser på klimamålene. Hvis dette prosjektet ikke gjennomføres, vil det påvirke Oslos og Norges klimamål, som Parisavtalen sier at vi skal bidra med, sier Diriye.

Han viser til at midler til kollektivtilbudet i Oslo ble redusert i revidert nasjonalbudsjett i midten av mai.

– Det er flere som kjører inn til Oslo fra Bærum, og man må tenke på hva man kan gjøre for å redusere bilbruken inn til Oslo, sier Diriye.

Å vurdere andre alternativer, som buss i stedet for bane, mener han blir uheldig.

– I startfasen kunne man stilt spørsmål om bussløsninger. Nå er det beste å fullføre prosjektet. Det er et stort prosjekt man har startet opp med. Ikke bare selve T-banestrekningen, men også blant annet boligbygging. Det handler om mye som ikke bare Oslo og Bærum, men også andre aktører har bidratt med og ønsker å bidra med.

Oslo SV vil ikke kommentere at Oslo Ap ikke har bedt om økte statlige midler.

Seks krav fra Arbeiderpartiet

Oslo Ap kom denne uka med seks krav som må innfris for at partiet skal gå inn for Fornebubanen: