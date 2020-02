Viken blir med på spleiselaget: Skal pumpe mer hydrogen på Høvik

I november i fjor åpnet Hynion en ny fyllestasjon for hydrogenbiler på Høvik i Bærum.

Dette er for tiden den eneste stasjonen i landet etter at det eksploderte ved Uno-X Hydrogen sin stasjon i Sandvika i fjor sommer, og de gjenværende to anleggene ble stengt.

Av de 144 hydrogenbilene som var registrert i Norge mot slutten av 2018, var 97 registrert i Oslo og datidens Akershus, som nå er en del av Viken – nedslagsfeltet til Høvik-stasjonen.

Toyota og Hyundai har tidligere annonsert at de vil være med å finansiere oppbygging av kapasiteten på Hynions stasjon. Nå har også Viken fylkeskommune sagt seg villig til å delta. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet.

Vil legge vekt på næringens hydrogen-vilje

– Salg av hydrogen i en tidlig fase har en krevende forretningsmodell, og vi er derfor svært glade for at Viken fylkeskommune viderefører ordningen Akershus hadde med driftstilskudd, sier daglig leder Ulf Hafseld i Hynion.

Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beate Tvinnerheim (Sp), uttaler at hun er glad for at de kan bidra til å opprettholde et veldig viktig tilbud for bileierne i regionen som har valgt bil med brenselcelle.

– Vikens fremtidige politikk for hydrogen i transportsektoren er under vurdering. Fylkeskommunen vil i denne sammenhengen legge vekt på næringslivets engasjement og vilje til å satse på hydrogen-infrastruktur og kjøretøy, sier hun.

Bygger ny linje

De tre månedene Hynion-stasjonen har vært i drift har bileiere vært avhengig av å bestille timer for å få tanket hydrogen.

– Dette skyldes at kapasiteten på den delen av stasjonen som er satt i drift er såpass lav at vi må fordele tankingene utover døgnet. Nå tankes det biler fra tidlig mandag morgen til sent søndag kveld, og det ser ut til å holde unna det meste, sier Hafseld.

Hynion opplyser at stasjonen i dag er for liten til å kunne gi en robust hydrogenforsyning. Det til tross for at de har gjennomført optimaliseringer som gjør at den leverer opp mot det dobbelte av hva den er designet for, ifølge selskapet.

For å forbedre forsyningssikkerheten bygges det nå en linje to som skal sikre økt kapasitet og samtidig fungere som en backup for dagens linje. Den planlegges å være i drift i april, skriver Hynion.

Planer om å gjenåpne flere stasjoner

Hynion ble etablert i 2019. Høvik-stasjonen var tidligere drevet av Hafselds forrige selskap Hyop, som gikk konkurs i fjor.

Hyop hadde også en stasjon i Porsgrunn som Hynion har overtatt, og som Hafseld har planer om å gjenåpne på sikt.

Hyop drev i tillegg en stasjon på Gardermoen, som var nesten identisk med den på Høvik, men denne har ikke Hynion overtatt.

Utover Høvik-stasjonen driver Ruter en hydrogenstasjon for busser på Rosenholm, som ligger på grensa mellom Oslo og Oppegård. Mens dagligvaregrossisten Asko har en stasjon i Trondheim som betjener selskapets tungtransportbiler.