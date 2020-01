Video viser trolig missil som treffer flyet i Iran

Torsdag kveld norsk tid kom det offisielle meldinger fra både britisk, kanadisk og amerikansk hold der det kom fram at deres etterretning viser at passasjerflyet som styrtet i Iran ble skutt ned av iransk luftvern.

Tidligere på dagen hevdet en Pentagon-kilde, en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde overfor Newsweek at dette trolig skjedde ved en feiltakelse.

Tor M1

Torsdag kveld ble det også offentliggjort et nytt opptak av det som trolig viser et luftvernmissil som treffer Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines og som altså kostet 176 mennesker livet.

Videoklippet ble lagt ut på en åpen telegramkanal og deretter spredt. New York Times fikk en høyoppløst versjon av opptaket og fikk det verifisert, mens granskningsgruppa Bellingcat lyktes å geolokalisere hvor det ble filmet fra – forstaden Parand, 20 kilometer vest for rullebaneterskelen og rett under utflygingsruta for PS752.

Fotografen hadde mobiltelefonen klar til å filme fordi han allerede hadde hørt et smell, ifølge New York Times, derfor kan dette være det andre av to missiler som treffer flyet.

På nettet har det også sirkulert mange bilder av det som angivelig skal være deler av et missil, trolig søkeren, tilhørende det russiskproduserte luftvernsystemet Tor M1/9K331 og som skal være funnet ved eller nær havaristedet.

Video fra Bellingcat og Newsy

PS752 kom opp i en høyde på cirka 4.500 fot over bakken før ADS-B-signalene forsvant, seks minutter etter avgang, ifølge Flightradar24. Dette skjedde rundt fire timer etter at Iran angrep amerikanske baser i Irak med ballistiske missiler, slik at det iranske forsvaret åpenbart var på alerten. To Pentagon-kilder mener det var en feil som skjedde som følge av at det iranske luftvernet trolig var blitt aktivert.

Avganger fra flyplassen i Teheran fra midnatt og til 06.12 da PS752 tok av. Foto: Flightradar24

Samtidig viser data fra Flightradar24 at det var ti avganger fra Imam Khomeini lufthavn mellom midnatt lokal tid og klokka 06.12 da PS752 tok av. Flyet som var foran det ukrainske i køen var et Boeing 777 fra Qatar Airways som tok av en halvtime før.

Iran benekter nedskyting

– Vi har etterretning fra flere kilder, deriblant våre allierte og vår egen etterretning. Bevisene tyder på at flyet ble skutt ned av et iransk bakke-til-luftmissil, sa Canadas statsminister Justin Trudeau på en pressekonferanse i Ottawa torsdag, ifølge NTB.

Budskapet ble senere gjentatt av Storbritannias statsminister Boris Johnson og Ukrainas regjering. Ukraina har for øvrig flere titall eksperter som deltar i den iranskledede undersøkelsen av flystyrten.

Iran kaller det et «tvilsomt scenario» og ber Canada dele etterretningsinformasjon om flystyrten.

– Flere nasjonale og internasjonale fly var i iransk luftrom samtidig. Ryktene om at et missil rammet flyet kan umulig være korrekte. Det er ulogisk, uttalte Irans luftfartsdirektør Ali Abedzadeh torsdag.

Irans utenriksdepartement sendte torsdag kveld også ut en melding der myndighetene inviterer flyets amerikanske produsent Boeing til å delta i den offisielle etterforskningen, ifølge NTB.