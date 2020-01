Luftfartsdirektøren i Iran: – Misforståelse at vi ikke vil sende de svarte boksene utenlands

Torsdag morgen, ett døgn etter katastrofen, kom den iranske havarikommisjonen med en foreløpig rapport om Flight PS752.

Blant funnene som presenteres her, er at uavhengige øyenvitner på bakken og i lufta har observert brann om bord på flyet før det styrtet og at besetningen trolig forsøkte å vende tilbake til flyplassen da det styrtet. Det ble ikke mottatt noen nødmeldinger fra flyet.

Samtlige 176 om bord omkom da et Boeing 737–800 fra Ukraine International Airlines styrtet like etter avgang onsdag morgen, på vei fra Teheran til Kiev.

Mediemisforståelse

I forbindelse med den foreløpige havarirapporten har luftfartstilsynet i Iran også lagt ut en nyhetsmelding, der luftfartsdirektør Ali Abedzadeh presenterer innholdet i rapporten og kommer med supplerende kommentarer.

Luftfartsdirektør Ali Abedzadeh. Foto: Luftfartstilsynet i Iran

Han opplyser at det som på folkemunne kalles «svarte bokser» er funnet på havaristedet. Dette er altså ferdsskriver («flight data recorder», FDR) og taleregistrator («cockpit voice recorder», CVR) som er helt essensielle verktøy i slike undersøkelser.

Lagringsenhetene er synlig skadet av krasj og brann, men Abedzadeh har tro på at det vil være mulig å redde all eller deler av informasjonen fra disse.

Samtidig tilbakeviser han påstander om at Iran vil nekte å sende boksene utenlands for avlesning, noe som har blitt omtalt verden over det siste døgnet. Ifølge luftfartsdirektøren er dette en misforståelse.

Iran leder undersøkelsen og kan selv velge hvor de får denne typen bistand. Blant dem som har laboratorier for å lese av FDR/CVR, er for eksempel amerikanske NTSB i Washington D.C, britiske AAIB i Farnborough og franske BEA i Le Bourget.

Abedzadeh understreker samtidig at alle nasjoner er blitt varslet om ulykken og invitert til undersøkelsen i tråd med regler og praksis: Ukraina som registreringsland for flyet, USA som produsentland samt Canada og Sverige der mange av passasjerene hadde sitt statsborgerskap.

Påstander om stridshodefunn

Havarikommisjonen har kun presentert foreløpige funn. Årsakssammenhenger må vi vente på, for eksempel den utløsende årsaken til den observerte brannen. Derfor er det også for tidlig å utelukke sabotasje av en eller annen form.

Det er selvsagt ikke så underlig at det blir en del spekulasjoner ettersom flyet styrtet få timer etter at Iran angrep amerikanske baser i Irak med raketter.

Etter ulykken har det spredt seg bilder av det som angivelig skal være et stridshode tilhørende det russiskproduserte luftvernsystemet Tor M1/9K331 og som skal være funnet ved eller nær havaristedet.

The Aviation Herald har vært i kontakt med sjefen for den iranske havarikommisjonen, Hassan Rezaeifar, som tilbakeviser at de har gjort noe slikt funn i arbeidet med å samle og sikre vrakrestene. Han skriver videre at den spesielle politiske situasjonen nå har gjort at de har nedsatt en egen ekspertgruppe nettopp for å lete etter blant annet spor av eksplosiver og lignende. Den foreløpige konklusjonen er at flyet ikke ble utsatt for nedskytning eller terror.

Ifølge NTB stiller Ukraina med flere titall eksperter i undersøkelsen.

– Vi jobber for øyeblikket med sju ulike teorier om hva som skjedde i Iran, sier Oleksij Danilov som leder det nasjonale sikkerhet- og forsvarsrådet.

En kollisjon med en annen gjenstand i luften, et iransk bakke-til-luft-missil, en eksplosjon i en motor grunnet teknisk feil og en eksplosjon om bord grunnet terror er blant teoriene som undersøkes som del av etterforskningen, skriver Danilov på Facebook.

Han opplyser samtidig at de ikke har noen grunn til å tro at flyet ble skutt ned og sier at ingen av de sju alternativene foreløpig er utpekt som et hovedspor i etterforskningen. Reuters siterte onsdag en kanadisk sikkerhetskilde på at vestlige etterretningstjenester ikke tror at flyet ble skutt ned.

Nytt fly – erfaren besetning

Den ene av CFM56-motorene på havaristedet. Foto: WANA NEWS AGENCY

Flyet er et Boeing 737–800 med registrering UR-PSR som ble levert fra fabrikken i USA i juni 2016. Flyet har to CFM56-7B24-motorer produsert av CFM International som er et fellesforetak eid av amerikanske GE og franske Safran.

Ukraine International Airlines (UIA) opplyser at flyet var inne til planlagt vedlikehold mandag 6. januar.

Ifølge UIA besto PS752-besetningen av tre erfarne flygere: En fartøysjef med 11.600 timer i B737, hvorav 5.500 timer som kaptein, en styrmann med 7.600 timer i B737 og en instruktør med 12.000 flytimer i Boeing 737.

Det var god sikt, svak vind rundt tre meter i sekundet og én minusgrad da flyet styrtet.

Flyselskapet skriver i ei melding at Teheran har en vanskelig flyplass å operere fra, og at de derfor i årevis har brukt nettopp Imam Khomeini lufthavn, sørvest for hovedstaden, til trening. UIA understreker samtidig at de anser muligheten for at flygerfeil var den utløsende årsaken til flystyrten som minimal.

Flyselskapet ble stiftet i 1992 og har en flåte på 26 Boeing 737, i tillegg til fem langdistansefly (B767/777) og sju Embraer E190 kortdistansefly. Dette er første gang det går liv tapt i et UIA-fly.