Foreløpig havarirapport: Flyet var i brann og på vei tilbake til Teheran

Samtlige 176 om bord omkom da et Boeing 737-800 fra Ukraine International Airlines styrtet like etter avgang onsdag morgen, på vei fra Teheran til Kiev.

Passasjerflyet var på vei fra Imam Khomeini lufthavn sørvest for Teheran til Kiev i Ukraina, under navnet Flight PS 752. Flyet tok av klokka 06.12 lokal tid, og havarerte kun få minutter senere. Der oppsto det en eksplosjon og påfølgende voldsom brann.

Annen besetning observerte brann

I en foreløpig rapport fra den iranske havarikommisjonen (kun på persisk) torsdag, kommer det fram at det er observert brann på passasjerflyet før det styrtet. Havarikommisjonen viser både til øyenvitner på bakken, men også besetningen i et annet fly som befant seg i lufta på en større høyde.

Flightradar 24 mottok de siste ADS-B-dataene fra flyet da det var i ferd med å klatre ut i vestlig retning fra flyplassen, cirka 4.500 fot over bakken eller nærmere 8.000 fot over havnivå. Dataene indikerer at flyet i den siste fasen har holdt nordligere kurs enn vanlig på denne ruta.

Som Teknisk Ukeblad skrev onsdag, fløy flyet østover etter at FL24-sporingen stoppet og styrtet i et parkområde cirka 15 kilometer nord/vest for flyplassen. Dette bekreftes nå i den foreløpige havarirapporten.

Havaristedet nord for Imam Khomeini lufthavn. Foto: Google maps

– Ruta flyet har fløyet og retningen det hadde da det havarerte, tyder på at flyet tok av på vanlig vis fikk et problem og dreide til høyre i ei rute på vei tilbake til flyplassen. Det kom ingen radiokommunikasjon fra flygerne, skriver havarikommisjonen.

Blant det den videre undersøkelsen nå skal forsøke å få rede på, er hvordan denne brannen oppsto og finne andre ledd av årsakskjeden som ledet mot et tragisk utfall.

Svært tidlig etter flystyrten viste den ukrainske ambassaden til informasjon fra iranske myndigheter og gikk ut med ei melding om at motorfeil var den sannsynlige utløsende årsaken. Dette har partene senere gått tilbake på, uten at det dermed er sagt at motorene er frikjent.

Havarikommisjonen skriver at de blant annet skal lete etter spor av eksplosiver.

Vrakrestene er samlet inn og lagret trygt i en hangar, opplyser de videre.

Det var god sikt, svak vind rundt tre meter i sekundet og én minusgrad da flyet styrtet.

Tror de kan lese av ferdsskriver

En av CFM56-motorene på havaristedet. Foto: WANA NEWS AGENCY

Ferdsskriver («flight data recorder», FDR) og taleregistrator («cockpit voice recorder», CVR) er blant de viktigste verktøyene havariinspektørene har i jakten på årsakssammenhengene etter en flyulykke.

Den iranske havarikommisjonen bekrefter at boksene er funnet og at de er skadet av krasjen og den påfølgende voldsomme brannen, men indikerer at det skal la seg gjøre å lese av dataene.

Et tema som har vært oppe det siste døgnet, er hvordan USA vil kunne bli involvert i denne undersøkelsen med det nåværende spenningsnivået mellom dem og Iran. Det er et amerikanskprodusert fly med delvis amerikanske motorer, og det vil i utgangspunktet si at den amerikanske havarikommisjonen NTSB bistår med støtte fra Boeing.

Den iranske havarikommisjonen skriver nå at de inviterer alle stater som har rett til å delta i tråd med Chicago-konvensjonen inn i undersøkelsen. Det skulle man tro inkluderer USA. Det gjelder også Ukraina, ettersom UIA er ukrainsk, samt Sverige og Canada fordi en stor andel av passasjerene var fra disse landene. Også franske BEA kan være en aktuell samarbeidspartner, for eksempel til avlesing av ferdsskriver og taleregistrator, ettersom CFM-56-motorene er delvis franske.

Ukraina har sendt et undersøkelsesteam til Iran, mens Statens haverikommission (SHK) har utnevnt sin avdelingssjef for luftfart, Peter Swaffer, som svensk representant i undersøkelsen.

Nytt fly – erfaren besetning

Flyet er et Boeing 737-800 med registrering UR-PSR som ble levert fra fabrikken i USA i juni 2016. Flyet har to CFM56-7B24-motorer produsert av CFM International som er et fellesforetak eid av amerikanske GE og franske Safran.

Ukraine International Airlines (UIA) opplyser at flyet var inne til planlagt vedlikehold mandag 6. januar.

Ifølge UIA besto PS752-besetningen av tre erfarne flygere: En fartøysjef med 11.600 timer i B737, hvorav 5.500 timer som kaptein, en styrmann med 7.600 timer i B737 og en instruktør med 12.000 flytimer i Boeing 737.

Flyselskapet skriver i ei melding at Teheran har en vanskelig flyplass å operere fra, og at de derfor i årevis har brukt nettopp Imam Khomeini lufthavn, sørvest for hovedstaden, til trening. UIA understreker samtidig at de anser muligheten for at flygerfeil var den utløsende årsaken til flystyrten som minimal.

Flyselskapet ble stiftet i 1992 og har en flåte på 26 Boeing 737, i tillegg til fem langdistansefly (B767/777) og sju Embraer E190 kortdistansefly. Dette er første gang det går liv tapt i et UIA-fly.