– Vi trenger kjernekraft basert på helt ny teknologi

Vi hadde en kjernekraftreaktorbasert på saltsmelte ved Oak Ridge i USA allerede på 1960-tallet. Den fungerte godt, men så trengte man veldig mange atombomber og da kom teknologien til kort. Derfor vant lettvannreaktoren. Den gav både strøm, bomberåstoff, men også mye veldig langlivet avfall.

Saltsmeltereaktorer gir bare energi. Det er over 60 ulike teknologier basert på denne teknologien under utvikling. Mest kjent er kanskje TerraPower som er etablert av Bill Gates, hvor den tidligere Microsoft-sjefen er styreformann.

Gates og mange andre mener vi trenger sikker og billig kjernekraft om vi skal vinne klimakampen. Den samme oppfatningen har dagens gjest og førsteamanuensis ved NTNU, Jan Emblemsvåg.

Kan masseproduseres

Grunnen til at kjernekraften ikke er så populær er frykten for stråling og ulykker, men også for at svært mange nye prosjekter basert på gigantiske lettvannsreaktorer er blitt veldig kostbare.

Poenget med den nye saltsmeltereaktoren er at den kan masseproduseres, blir mye billigere, mindre og være såkalt «walk away safe». Det vil si at hvis alt svikter så stopper anlegget.

En annen svært betydelig fordel er at slike anlegg kan «fyres» med dagens brukte brenselstaver og bruke om det aller meste av restenergien. Det er mye mer energi i avfallet enn det vi har brukt.

