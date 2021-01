Vi skriver 2021, samtidig som Teknisk sett har holdt det gående i 5 år. Vi har publisert en podcast hver uke og noen ganger flere når iveren har blitt for stor. I dag skal vi snakke om hva vi tror vil skje framover. Hvilke teknologier er det vi har tro på fremover? For å styrke oss i troen har vi fått med professor ved NTNU og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Her er det selvfølgelig alt for mye å ta tak i, men i disse tider er det grunn til å mene at mRNA-vaksiner ikke bare er viktig for å fikse pandemien, men at teknologien vil gjøre det enklere neste gang. For neste gang kommer.

Det er også all grunn til å være optimistisk når det gjelder norsk batteriproduksjon. Kanskje vil vi til og med bli en stor aktør i Europa. Vi har jo mye av det som trengs, fra materialer, grønn energi og ikke minst flinke ingeniører.

Dette og mye mer. God lytting, og godt nytt år!

