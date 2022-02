Vi ladet en Cupra Born hos Tesla Supercharger: Mer kronglete og dyrere enn for Tesla-biler

Mandag åpnet Tesla 15 Supercharger-stasjoner i Norge for alle. Nå kan alle elbileiere med CCS-kontakt lade på stasjonene i Oslo sentrum, Rygge, Aurland, Notodden, Nebbenes, og Arna – blant annet (hele lista finner du her).

Hvordan fungerer det? Vi har for tiden en Cupra Born til test og tok bilen med til ladestasjonen i Oslo sentrum for å teste ladeopplevelsen.

Kort oppsummert er brukeropplevelsen mer innviklet for ikke-Tesla-elbilister enn Tesla-bilister. Mens Tesla-er kun trenger å koble til laderen for å få ladet (gitt at man har registrert et gyldig kort i appen), må andre elbilister fiske opp telefonen og starte ladingen fra Tesla-appen.

Men la oss ta det fra starten.

App-sentrisk

Vi sitter utenfor hjemmekontoret og søker etter Tesla Supercharger Oslo sentrum i Cupraens navigasjonssystem. Da skjer det svært lite.

Bilen vil forståelig nok ikke foreslå Supercharger-stasjonen i Oslo sentrum som ladested. Tesla har ikke åpnet sine stasjoner for Nobil-databasen, men etter hva vi forstår er det noe de jobber med nå. Dersom de gjør det, ligger mer til rette for at Superchargerne kan dukke opp i ulike bilers navigasjonssystemer.

Vel framme på ladestedet fisker vi fram telefonen. Dersom man ikke har lastet ned Tesla-appen og registrert seg, må man gjøre det. Vi skulle gjerne sett at Tesla tilbød en vaskeekte drop-in-løsning som ikke krever registrering, men her må du altså legge igjen enda et digitalt spor av deg selv.

Etter at vi har logget inn, trykker vi på «Lad en bil som ikke er en Tesla». Da kommer vi til et kart hvor vi kan velge ladested. Deretter plugger vi i laderen på bilen før vi velger riktig ladestolpe i appen – navnet står nede på stolpen. Til slutt trykker vi på «Start lading» i appen.

Appen tenker seg om en stund, men etterhvert kommer ladingen i gang. Cupraen er kald og i utgangspunktet nesten fulladet, så effekten er ikke mye å skryte av. Dette er da heller ingen test av hastigheten, men kun en prøve av brukeropplevelsen.

Vi får informasjon om pris og effekt i appen, men må inn i bilen for å se batteriprosenten.

Trøbbel for Elbilforeningen

Det hele går raskt og smidig for oss.

Det er ikke tilfellet for Norsk elbilforenings testbil Polestar 2, som forsøker å lade ved siden av oss. Den vil ikke begynne å lade uansett hvor mange ganger Christina Bu prøver.

Dermed må både TV 2 og NRK låne vår Cupra for å lage sine saker om Supercharger-åpningen.

Etterhvert kommer en representant fra Tesla til og prøver seg fram på Polestaren: Representanten får til slutt i gang ladingen ved å starte lading fra appen før man kobler til bilen. Feilen skal ha kommet av at ladesesjonen gikk ut på tid ved en tidligere anledning og at bilen ikke hadde nullstillet seg.

Når Elbilforeningen ikke får startet lading på grunn av at sesjonen går ut på tid, kan sannsynligvis flere møte på problemer. Teslas supporttelefon vil være tilgjengelig for spørsmål om laderen, men de vil jo ikke ha tilgang til bilens systemer.

Oppsummering

Brukeropplevelsen er i det store og hele god, men ikke på langt nær så sømløs og effektiv som med en Tesla.

Kostnaden varierer, men er på rundt 60 prosent mer enn hva Tesla-eiere betaler. Dersom du betaler 129 kroner for et månedlig abonnement, kan du lade til samme pris som Tesla-eiere.

Vi hadde ønsket at ladingen hadde startet bar ved å plugge i kabelen (gitt en gyldig Tesla-profil), men det er tydeligvis for vanskelig å få til for andre biler enn Tesla. Opplevelsen likner i det store og hele på måten andre ladenettverk fungerer (men hos Tesla har du ingen mulighet for å legge til ladebrikke).

Det er mer kronglete enn hva Tesla-eiere er vant til, men svært likt hvordan brukeropplevelsen er hos andre ladeoperatører.

Selv om bare rundt en fjerdedel av Teslas ladestopler åpnet mandag, er Teslas mål å gjøre så mye av nettverket som mulig tilgjengelig for alle biler. Her er en oversikt over hvordan Supercharger-utbyggingen i Norge har utviklet seg: