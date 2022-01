Nå har Tesla åpnet opp ladestasjoner i Norge

Tesla har åpnet 15 av sine ladestasjoner for alle brukere i Norge. Dette gjøres i forbindelse med et pilotprosjekt hvor Tesla ønsker å høste erfaringer ved å tilby ladetjenester til alle elbiler, forteller bilprodusenten til TU.

Bilene som skal lades må være utstyrt med CCS-kontakt, og brukeren må opprette en brukerkonto hos Tesla. Dette kan gjøres ved å laste ned Teslas iOS- eller Android-app. Når kontoen er opprettet, må man legge til et gyldig betalingskort. Fremgangsmåten er beskrevet på Teslas nettsider.

Med dette på plass kan hvem som helst parkere ved en åpen Supercharger, koble til bilen og deretter starte ladingen via appen.

Tesla åpner samtidig en pilot i Frankrike. Dermed er deler av Teslas ladenettverk tilgjengelig for alle biltyper i til sammen tre markeder, etter at de åpnet første pilot i Nederland i fjor.

De 15 laderne som er åpnet er:

Til sammen blir 309 av Teslas totalt 1182 ladestolper åpnet for alle biler. Det er nærmere 90 Supercharger-stasjoner i Norge i dag. Langt de fleste er inntil videre forbeholdt Teslas kunder, men målet er å gjøre så mye av nettverket som mulig tilgjengelig for alle biler.

Gjør ingen endringer på stasjonene

Ladestasjoner med høy bruk og uten mulighet for utvidelse vil neppe bli tilgjengelig for andre bilmerker. Supercharger-stasjonene ved E18 i Lier utenfor Drammen er et eksempel på en slik stasjon, ifølge Tesla.

Det gjøres ingen endringer av utstyret på ladestasjonene. Det kan gjøre det utfordrende for enkelte biltyper å få ladet her. Teslas ladestolper er utstyrt med korte ladekabler ettersom de er tilpasset Teslas biler, som alle har ladeinntaket på venstre side bak.

Tesla har på forhånd gjennomført omfattende testing av biler, både ute på ladestasjonene og internt med eget utstyr. Nå ønsker de å få tilbakemeldinger om pålitelighet. Vinterferien blir trolig selve ilddåpen for det nye tilbudet.

Om kunder for eksempel parkerer slik at de sperrer lading for andre eller det oppstår køer, kan det bli aktuelt å gjøre innstramminger i tilbudet senere.

Tesla Supercharger i Lier vil neppe bli åpnet for andre bilmerker ettersom den har lav kapasitet og høy utnyttelse. Foto: Marius Valle

Tesla-førere er fremdeles prioritert

Åpningen og mulige problemer som kan oppstå har vært diskutert internt hos Tesla over lang tid, men nå vil de heller hoppe i det og se hva som faktisk skjer i praksis, blir vi fortalt.

Tesla Norge forteller at Tesla-førere har høyeste prioritet, og at Tesla har lav toleranse for ladekøer. De vil dermed følge nøye med på hvordan åpningen fungerer i praksis, og sette inn eventuelle tiltak dersom det i praksis gir lavere tilgjengelighet for Tesla-førere.

Bilprodusenten trekker frem at Tesla-førere allerede har fordelen av automatisk forvarming av batteriet før lading, mer kommunikasjon mellom lader og bil, og integrasjon av ladenettverket i turplanleggeren i bilen. Tesla-førere trenger heller ikke å starte lading via appen, men vil som før bare kunne plugge bilen til laderen for å starte.

Best pris via abonnement

Kunder som lader andre bilmerker enn Tesla kan velge mellom to prismodeller. Enten et abonnement til 129 kroner i måneden, som gir samme pris per kilowattime som Tesla-eiere, eller en drop-in-pris.

Drop-in har et påslag på om lag 60 prosent. På en ladestasjon hvor prisen er 4 kroner per kilowattime kan det dermed koste 6,40 kroner per kilowattime for brukere uten abonnement.

Lignende ordninger finnes hos andre ladeoperatører. For eksempel tilbyr Ionity drop-in-lading for 8,40 kroner per kilowattime, men også produktet Ionity Passport, som koster 190 kroner måneden, men gir strøm for 2,50 kroner per kilowattime.

Dette har imidlertid 12 måneders bindingstid. Tesla Supercharger har ingen bindingstid.

– Stor betydning

Elbilforeningens leder Christina Bu mener Teslas åpning har en stor betydning.

– Vi regner med at dette bare er starten. Dette er en pilot med 15 stasjoner, som åpner tre uker før vinterferien. Det øker kapasiteten i ladenettverket ganske mye. Vi syns også det er en okay prismodell. Det blir spennende å se hvordan det fortsetter, men det er klart det gjør en forskjell for elbilistene i Norge i dag, sier Bu til TU.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Foto: Mona Strande

Hun viser til situasjoner hvor folk står i kø på ladestasjoner, og det er mange ledige Tesla-stasjoner rett i nærheten. At det betyr nok en ladeapp for elbilistene er i så fall ikke en veldig ulempe, mener hun.

– Mye infrastruktur har vært låst til én aktør. Hva tenker Elbilforeningen om det?

– Det er forståelig at Tesla gjorde det. Det var den eneste muligheten for å få opp infrastrukturen. De var lenge den eneste elbilprodusenten som satset ordentlig. Men nå presser det seg frem at dette blir tilgjengeliggjort. Det kommer til å komme regelverk på dette i EU. Tesla er i forkant og åpner opp, det syns vi er bra, sier Bu.

Hun sier at de har sett tendenser til at andre bilprodusenter også har begynt å ønske å lage egne nettverk. Det er feil vei å gå, mener hun.

– Det er alltid arealproblematikk, og det vil ikke fungere om alle skal ha sitt eget nettverk, sier Bu.