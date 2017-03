– Vi bør alle sette av 10 prosent til innovasjon

Skal vi klare å omstille Norge i bærekraftig retning, holder det ikke at oppstartsbedrifter tenker nytt.

Også store, etablerte selskaper må tenke innovasjon i langt større grad.

Da er 70-20-10-modellen er nyttig leveregel i hverdagen.

Drift, utvikling og innovasjon – samtidig

Dette er del av kunnskapsnæringenes veikart for smart omstilling. Forslaget er å bruke tid og ressurser på en bevisst måte for å bygge grønn konkurransekraft:

70 prosent på drift

20 prosent på å utvikle eksisterende produkter og tjenester i bærekraftig retning

10 prosent på innovasjonsarbeid og eksperimentering

Sånn jobber de beste selskapene – de klarer å kombinere drift, utvikling og innovasjon.

Veikartet forfattet av Abelia og flere poengterer at denne fordelingen er kvalitetssikret og bekreftet av en rekke virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Rom for å mislykkes

At vi må omfordele ressursene for å få til dette, handler om å sikre konkurransekraft i dag – og i fremtiden. Vi må tenke nytt om forretningsmodellene våre, og vi må sette av tid og ressurser til å skape nye løsninger. Da må vi også skape rom for å mislykkes.

Derfor velger en del selskaper å ta denne 10-prosenten ut av sin daglige virksomhet.

Fordi hovedfokus naturlig nok er på daglig drift, kan det være vanskelig å skape miljø for å tenke nytt og rom for å mislykkes. Det blir veldig lett slik vi har gjort ting før.

Og «dette har vi prøvd før, det virker ikke»-kommentarer kan sitte løst.

På Sustainable Build Summit i København 26. januar i år ble alle deltagerne oppfordret til å parkere sine kjepphester før vi startet workshopen for å kunne komme opp med innovative løsninger knyttet til temaet for Summiten; «Up-cycling og re-cycling – hvordan integrerer vi cirkulær økonomi i byggeriets værdikæde?”

Erfaringsmessig kan det være noen få som med sine kjepphester ødelegger et klima for å tenke nye tanker. Det samme kan det være i en virksomhet.

Gi folk rom til å tenke nytt

Mange selskaper som ønsker å endre måten de jobber med utvikling på, kan i stedet ta ut et knippe medarbeidere for å la dem sitte i et annet type miljø.

Man må ikke være sammen med bare likesinnede folk for å tenke nytt, og selvfølgelig kan man veksle på hvem som skal stå for 10-prosenten.

I for eksempel Coca Cola, som vi alle kjenner, jobber markedsteamet løpende med denne 10-prosenten som de tar med tilbake til selskapet for utprøving av de beste ideene.

Tøyen Startup Village er et godt eksempel på et miljø som fremmer innovasjon, og som kan inspirere. Det samme kan sies blant annet om Mesh i Norge.

Internasjonalt ser vi at dette er en tendens som brer om seg i mye større skala enn i Norge så langt. Å bruke hverdagen i et annet miljø kan også gi en sunn avstand til den daglige virksomheten, og på den måten slipper en løs gode ideer.

La de kloke hodene få jobbe sammen på en ny måte, så skal du se at de vokser – og at det kommer ut gode ideer både for å utvikle dagens «business» og for å supplere dagens tjenestespekter.

Nettverk på tvers er nyttig

Og det er sunt å møte andre på tvers av sektorer. I Hjellnes Consult er vi opptatt av å få til tverrsektorielt samarbeid i større grad. Vi jobber med flere nettverk for å lykkes med grønn innovasjon.

Det er i skjæringspunktet mellom disipliner at fremtidens løsninger utvikles. De som klarer seg gjennom en grønn omstilling vil være fremtidens vinnere.

Mange nye bedrifter og helt nye næringer skal skapes, men like viktig er at eksisterende selskaper utvikler seg og posisjonerer seg på nye måter. Slipp til entreprenørene eller intraprenørene, og la dem få arbeidsbetingelser som gjør at de kan løfte selskapet.

En fellesnevner ved de nye vinnere er at nettopp mange opererer på tvers av tradisjonelle bransjeskiller. Vi ser det med kjente internasjonale eksempler som Facebook – ikke fra mediebransjen, Tesla – ikke fra bilbransjen, Airbnb – ikke fra eiendom.

Også nye norske vekstselskaper oppstår på utsiden av bransjer: Et av Norges mest lovende maritime selskap, Xeneta, kommer ikke fra maritim næring, Gelato Group kommer ikke fra trykkeribransjen.

Så før vi vet ordet av det, kan vår egen bygg-, anlegg og eiendomsbransje bli «kuppet» fra uventet hold. Derfor bør vi alle som selskaper ta 10-prosenten på alvor. Nå.