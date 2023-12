Vestfoldbanen åpner igjen i dag – mangler fremdeles godkjenning

Mandag 4. desember stengte Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn på grunn av manglende tredjepartskontroll av sikringsanlegget.

Statens Jernbanetilsyn kunne opplyse om at strekningen de siste fem årene har blitt kjørt på midlertidige brukstillatelser.

Torsdag opplyser Bane Nor at strekningen skal åpne igjen. Men også denne gangen på midlertidig brukstillatelse. Det er med andre ord fremdeles ikke gjennomført en tredjepartskontroll av signalanlegget, som var grunnen til at banen ble stengt mandag.

Den 9. midlertidige tillatelsen

Bane Nor mottok den første tidsbegrensede tillatelsen for bruk av strekningen mellom Larvik og Porsgrunn 8. august 2018. Siden den gang har de kjørt på åtte midlertidige tillatelser frem til Statens Jernbanetilsyn stengte hele strekningen 1. desember.

Da hadde Bane Nor mottatt dagsbøter i to måneder, på totalt 610.000 kroner.

I en pressemelding torsdag morgen opplyser Bane Nor at de har hatt god dialog med Statens jernbanetilsyn de siste dagene, og og nå har mottatt den niende midlertidige tillatelsen, slik at togene kan kjøre igjen.

– Tillatelsen gjelder fram til 22. desember, og innen da må vi ha levert korrekt dokumentasjon, slik at vi får en permanent tillatelse på plass, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor.

Varsler intern gjennomgang

Eriksen sier Bane Nor er godt i gang med arbeidet med å innhente tredjepartskontroll av anlegget.

– Vi har god tro på at det vil gå i orden til 22. desember. I tillegg må vi følge opp internt for å finne ut hvordan dette kunne skje, og sikre at det ikke skjer igjen, sier Eriksen.

Vy har de siste dagene kjørt buss for tog mellom Larvik og Skien. Bane Nor kan ikke si noe om akkurat når togene vil være i drift torsdag, men melder i pressemeldingen at det vil skje så snart det er praktisk mulig.