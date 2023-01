Verste flykatastrofen i landet på over 30 år – har funnet de svarte boksene

Letemannskaper gjenopptok mandag letingen etter fire personer som fortsatt er savnet etter flystyrten i Nepal der 68 personer er bekreftet omkommet.

Men en talsmann for myndighetene sier at håpet om å finne overlevende er lik null. Flykatastrofen er den verste i landet på mer enn 30 år.

Tykk røyk og ekstrem varme fra det brennende flyvraket gjorde det umulig å gjøre noe da redningsmannskaper hørte rop om hjelp etter flystyrten i Nepal.

72 personer var om bord i flyet som styret i Nepal søndag, hvorav 68 var passasjerer. Blant dem var det 15 utlendinger, opplyser flyselskapet Yeti Airlines.

Flyturen i Nepal skulle bare ta 27 minutter, men flyet styrtet mens det var i ferd med å lande på en nyåpnet flyplass i byen Pokhara. Det tok fyr da det traff bakken.

Ulykken skjedde i et kupert område 1,6 kilometer fra den internasjonale flyplassen i byen. Vrakrester ble spredt utover. En politimann sier til nettavisen Lokantar at det kun er den ene vingen på flyet som er intakt.

Det er uklart hva som førte til ulykken.

Forsøkte å hjelpe

Flere hundre redningsfolk ble sendt ut for å slukke brannen og hjelpe mulige overlevende.

Bishnu Tiwari hjalp til i søket etter overlevende eller døde i elven Seti.

– Flammene var så varme at vi ikke kunne nærme oss vraket. Jeg hørte en mann som ropte om hjelp, men på grunn av flammene og røyken kunne vi ikke hjelpe ham, sier Tiwari.

Brannmannskapene fraktet døde, noen fullstendig forbrent, til sykehus der sjokkerte og sørgende familiemedlemmer hadde samlet seg. På flyplassen i Katmandu airport ble det som trolig var fortvilte pårørende observert.

Verste på 30 år

Etter flere timers redningsarbeid bekreftet landets luftfartsmyndigheter at minst 68 personer er funnet omkommet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det gjør det til landets verste flyulykke på tre tiår.

Søndag kveld lokal tid ble det bestemt av letingen etter de siste fire ofrene innstilles gjennom natten, men gjenopptas mandag morgen, opplyser en talsmann for luftfartsmyndighetene.

En lokal tjenestemann har oppgitt at enkelte har overlevd og blir behandlet på sykehus, men dette er verken bekreftet av flyselskapet eller andre kilder.

Redningsmannskaper har funnet de såkalte svarte boksene, det vil si ferdsskriveren og taleregistratoren, fra flyet som styrtet i Nepal Foto: AP/NTB

Norge undersøker

Passasjerlisten viser at 53 var fra Nepal, fem fra India, fire fra Russland og to fra Sør-Korea. I tillegg var det én passasjer fra hvert av disse landene: Australia, Argentina, Irland og Frankrike, opplyser talsmannen Sudarshan Bartaula.

UDs kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad sier til NTB at Norges ambassade i Katmandu undersøker om norske borgere er berørt.

– Vi har så langt ingen indikasjoner på at norske borgere var om bord i flyet som styrtet i Nepal, skriver hun i en epost til NTB.

Propellfly

Flyet er av typen ATR 72, et tomotors turbopropfly produsert av fransk-italienske ATR. Det var 15 år gammelt, ifølge Flightradar24.

Søndag var det på vei fra hovedstaden Katmandu til Pokhara sentralt i Nepal da det styrtet ned i en kløft.

Luftfartsmyndighetene sier siste kontakt mellom flyet og flyplassen var klokka 10.50. Et vitne, Gaurav Gurung, så styrten fra terrassen sin og sier flyet roterte kraftig i luften etter at det begynte innflygingen. Til slutt stupte flyet ned mot venstre og inn i kløften.

Pokhara ligger rundt 200 kilometer nordvest for Katmandu og er et populært utgangspunkt for turister som skal på fjelltur i Himalaya.

Videoer som er lagt ut i sosiale medier, viste at tykk, svart røyk steg opp fra ulykkesstedet.

Skal granskes

Nepals statsminister Pushpa Kamal Dahal innkalte søndag regjeringen til krisemøte etter flystyrten, melder Katmandu Post. Han reiste til den internasjonale flyplassen i Katmandu og satt sammen et utvalg som skal granske ulykken.

Nepalsk flyindustri har lenge slitt med dårlig sikkerhet, og EU har lagt ned forbud mot flyginger fra nepalske flyselskaper i sitt luftrom.

Manglende opplæring og vedlikehold av flyene er blant grunnene til den dårlige sikkerheten.

De mange flyulykkene skyldes også at værforholdene i landet kan skifte svært raskt. Åtte av verdens 14 høyeste fjell ligger i Nepal, noe som gjør det til et svært attraktivt turistmål for klatrere fra hele verden.