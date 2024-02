Det går fram av en midlertidig rapport om hendelsen 5. januar.

Boltene skulle hindre at panelet beveget seg oppover. Veggpanelet er plassert over et hull i skroget der enkelte andre varianter av denne 737-modellen har en ekstra dør.

NTSB bemerker også at en rapport fra september 2023 viser at fem nagler var skadet i rammen rundt veggpanelet. Dette skal ha skjedd i produksjonen av flyet. For å erstatte disse naglene, var det nødvendig å ta ut boltene og fjerne veggpanelet.

– Etterforskningen fortsetter for å bringe på det rene hvilke produksjonsdokumenter som ble brukt for å autorisere åpningen og lukkingen av panelet under utbedringen av naglene, heter det i rapporten.

Hendelsen har ført til nok en omdømmekrise for produsenten Boeing. Det kan bety at den europeiske rivalen Airbus vinner markedsandeler.