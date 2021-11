Verdensrekord for det britiske flyvåpenet – fløy med 100 prosent syntetisk drivstoff for første gang

Da et fly ved navn Ikarus C42 tok av fra Cotswold flyplass 2. november, var det et historisk øyeblikk.

Flyet skal nemlig være det første i verden som flyr på 100 prosent syntetisk drivstoff, og det kunne dermed innkassere en Guinness-rekord.

Det melder det britiske flyvåpenet (RAF).

Syntetisk drivstoff lages av hydrogen, CO 2 og store mengder strøm. Drivstoffet er gjerne tiltenkt kjøretøy der drivlinjer som el eller hydrogen er vanskelig å realisere, som i store og kraftige fly.

Det er det britiske energiselskapet Zero Petroleum som står bak det syntetiske drivstoffet, som skal ha blitt produsert ved å utvinne hydrogen fra vann og karbon fra CO 2 . Vind- og solkraft har deretter blitt brukt til å generere syntetisk drivstoff av de to komponentene.

Teknologien har potensial til å spare 80 til 90 prosent karbon per flytur, ifølge RAF.

Det mener de støtter deres oppfatning om at syntetisk drivstoff vil ha en sentral rolle i driften av framtidens raske jetfly.

– Mens grønne teknologier som elektrisk og hydrogen kan brukes på mange RAF-plattformer, trenger høyytelsesfly et flytende drivstoffalternativ, som UL91 (en type blyfri bensin, journ.anm.), for å opprettholde operasjonell kapasitet, sier Jeremy Quin i pressemeldingen. Han er fagminister for innkjøp i det britiske forsvaret.

Syntetisk drivstoff kan øke motorens levetid

Flyturen skal ha vart i 21 minutter, ifølge Defensenews.com.

Før rekord-flyvningen skal det syntetiske drivstoffet ha vært gjenstand for omfattende testing. Resultatene viste at motoren, som ikke krevde noen form for ombygning, oppnådde like god ytelse som om den gikk på fossilt drivstoff, men på en lavere temperatur.

Det kan bety at syntetisk drivstoff kan bidra til å øke motorens levetid, skriver RAF.

– Vi er spesielt stolt av at flydrivstoffet vårt Zero SynAvGas ble utviklet på bare fem måneder og fungerte uten noen form for modifikasjon på verken flyet eller motoren, sier Paddy Lowe, administrerende direktør i Zero Petroleum.

Selskapet spesialiserer seg på å lage ikke-biologisk, syntetisk drivstoff ved hjelp av fornybar energi.

Omstridt klimaeffekt – men EU satser

Klima- og miljøeffekten av flytende drivstoff er noe omstridt.

Tidligere i år forfattet eksempelvis miljøorganisasjonen Bellona en rapport som konkluderte med at drivstofftypen hadde tvilsom klimaeffekt.

EU-kommisjonen er blant dem som er mer positivt innstilt. Da de tidligere i år fremmet et forslag om å innføre en avgift på flydrivstoff, var det blant annet med en intensjon om å fremme syntetisk drivstoff.