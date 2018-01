Verdens største teknologimesse - oppsummert i 43 bilder

Teknisk Ukeblad var også i år innom Computer Electronics Show. Her har vi samlet bilder av noen spennende dingser og teknologier vi fant på veien gjennom utstillingslokalene.

Giganter som Samsung, LG og Panasonic har voldsomme stands i hallene i Las Vegas Convention Center. De får som regel også god dekning når de slipper nyheter akkompagnert av stortrommer i forbindelse med sine lanseringer på CES.

Men godsakene vi har lagt vekt på i denne omgang, er i hovedsak hentet fra utstillingslokalene ved Sands - der utstillerne er noe mindre prangende men med mye spennende å by på. Det er ofte her det er mest spennende å vandre rundt og få inntrykk av hva teknologien nå kan "løse" for oss.

Se bildene i karusellen øverst.