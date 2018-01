Vi fikk et glimt på bakrommet: Her er neste års QLED-TV

CES, Las Vegas: Samsungs enorme utstilling på CES var overraskende tom for skryte-TV-er. Med unntak av den nye demonstrasjonen av fremtidens skjermteknologi med MicroLED. The Wall, som de kalte den.

En del journalister fikk derimot lov til å komme inn på det avstengte bakrommet deres hvor de gikk gjennom teknologien bak MicroLED. Det tar nok noen år før den kommer på markedet. Det gjøre det derimot ikke for årets TV-er som glimret med sitt fravær på utstillingen. Kanskje ikke så rart for de er ikke ferdige til produksjon ennå. Men vi fikk et glimt. Og som vanlig var det forbudt å ta bilder. Bare notater.

Demme opp for LG

Nå handler det om å demme opp for LG som ruller ut i stort antall til etter hvert ikke altfor høye priser. LG selger også OLED-paneler til de andre toppmerkene. Nå er Samsung snart omringet av OLED, og kjøperne synes OLED høres flott ut.

Samsungs svar på OLED har vært QLED. Det høres så likt ut at sikkert mange misforstår, men QLED er bare en annen måte å konvertere det blå baklyset på, slik at det blir hvitt med mye bedre spekter enn vanlige hvite lysdioder presterer. Spesielt i rødt og grønt. Men helt svart har ikke Samsung klart, selv med QLED.

Derimot klarer de svært mye høyere lysstyrke enn OLED. 2017-modellen av toppmodellen greier hele 2000 nits, og det er mye. Spesielt når man ser på innhold i HDR, som blir stadig mer tilgjengelig fra Netflix og andre strømmetjenester. Og på Blu-ray, for de som fremdeles investerer i optiske media.

Mye bedre

Det er nok sannsynlig at det vi fikk se på bakrommet var en demonstrasjon av hva som kommer i toppmodellen. I dag kalt 9-serien.

Vi skal ta høyde for at TV-ene til Samsung var justert for å vise seg fra aller beste side, men de så vitterlig veldig bra ut. Som vanlig var skjermen satt opp mot en OLED-konkurrent av «ukjent» merke og et par andre LCD-konkurrenter, også av «ukjent» merke.

Fremfor alt var den nye skjermteknologien vesentlig bedre på sortnivå, og vi fikk en forklaring på det. Rundt hvert piksel er det en sort barriere som gjør at lys ikke «smitter» over. Det er også lagt en mikrolinse over hvert eneste piksel som fokuserer lyset fremover. TV-en har også fått et nytt anti-refleksjonslag som reduserer refleksjonene betydelig. Spesielt sammenliknet med OLED-TVen. Det var tydelig at Samsung-TVen kunne produsere mer lys enn OLED-modellen, men også mer enn de andre LCD-TVene. I forhold til disse var fargene mer mettet og den sto ikke noe tilbake for OLED.

Overbeviste i mørket

Likevel var det da de skrudde av lyset i rommet og viste mørke scener på TV-ene at vi ble overrasket. Samsungen sto ikke mye tilbake for OLEDen, mens de andre to hadde en lysglød over det hele.

I tillegg til de tidligere nevnte endingene, er toppmodellen bakbelyst. Det betyr at den har hvite lysdioder som lyser opp panelet montert bak LCD-skjermen og ikke får kanten som er vanlig. Vanligvis har dette dreid seg om noen hundre soner, men denne modellen skal ha hele 10.000. Resultatet er at dette er et vesentlig bidrag til sortnivået i tillegg til at vi ikke kunne se såkalte haloer rundt objekter mot en sort bakgrunn.

Vinkelfølsom

Det vi derimot merket oss er at de nye TV-ene er følsomme for innsynsvinkel. Det er ikke OLED. Ser man bildet fra vinkel blir det blassere og mer blast jo lenger ut man kommer. Dette problemet blir ikke løst før MicroLED kommer.

Lyd

Siden Samsung kjøpte Harmon har de fått et skudd i armen på lydsiden. De nye modellene vil få en teknologi som klarer å skille ut stemmer i blant bakgrunnsstøy. Vi fikk et par temmelig overbevisende demonstrasjoner av hvordan man prosesserte lyden slik at stemmene kom klart frem uten at resten av lydbildet ble endret. Dette var noe helt annet enn å vri på en equalizer.

Oppskalering

Samsung kommer med en 8K TV i løpet av året. Det var i det hele tatt mange som viste 8K TV-er. Problemet er jo at det finnes nesten ikke 8K innhold og at de fleste knapt ser forskjell på 8K og 4K på normal avstand. Derfor er det oppskalering som gjelder.

8K: Vi spår at 8K er en teknologi få trenger. Den vanlige TV-titter sitter for langt unna til å få glede av oppløsningen. Oppskalering eller ikke. 4K er mer enn nok, om man ikke skal ha en 150 tommer da. Foto: ORV

Vi fikk se en demonstrasjon av det med en 4K TV på den ene siden og med en 8K som oppskalerte på den andre. Du verden for en forskjell. Bildet så veldig mye bedre på 8K-TV-en. Det Samsung forklarer er at de har utviklet en AI-basert teknologi som analyserer bildet og bygger opp en database over særtrekk i bildene som utvikler seg med bruk for å fremheve detaljer. På den måten klarer de å gjenskape detaljer uten å skape støy som vanlig skjerping bidrar med.

Fremtidens TV: Lappeteppe av skjermer og fantastisk mye lys

Smart illusjon

Når vi gikk bort til skjermen kunne vi tydelig se at dette var teknologi som lurte øyet. Bildet var ikke like høyoppløselig som det så ut som på et par meters hold. Det var delt opp i grupper av piksler med distinkte klare kanter som gjorde at det så superskarpt ut på litt avstand.

Det er faktisk litt av den samme effekten som ligger til grunn for vanlig videokompresjon i MPEG4. Det er bare å ta en nær titt på hvordan bildet ser ut på den TV-en man har hjemme. Det Samsung hadde gjort med AI-teknologien er å lage en slags dobbel dose av det samme uten at det påvirket bildet negativt.

Dere trenger jo ikke 8K for å gjøre dette spurte vi, og det innrømmet forskerne. Dette kommer på 4K-modeller også, men vi skjønner jo at de trenger det først på 8K. Ellers vil jo ingen kjøpe den.

HDR10+

Samsung og flere andre er sterke tilhengere av en ny måte å kode TV-signaler på. Dagens standard, den såkalte Rec 709, har gått ut på dato og kan ikke vise all lysstyrken og fargerommet den nye skjermteknologien byr på. Foreløpig er det en viss nøling og uenighet, men mange mener at HDR10+ er det beste. Amazon Prime og Warner er enige med Samsung og de andre om at dette er fremtiden. HDR10+ sender all den ekstra informasjonen som metadata til basisstrømmen som gjør at den kan dekodes og brukes av TV-skjermer som har de egenskapene som trengs. De nye TVene kommer selvfølgelig med denne standarden, men de kan også vise innhold fra Netflix og andre som har andre HDR-standarder.