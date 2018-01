Fremtidens TV: Lappeteppe av skjermer og fantastisk mye lys

I veldig mange år har Samsung vært konge på TV-haugen. Men nå tårner vanskene seg opp for den koreanske giganten. Det skyldes ikke dårlige produkter. Langt ifra, men konkurranse fra en annen koreansk gigant: LG.

De ruller nå OLED-TVer ut på markedet i hopetall, og ikke bare gjennom eget merke. De selger skjermpaneler til Sony, Philips Panasonic og andre som også hamrer på OLED-tromma om hvor fantastisk dette er.

Så hva gjør storebror?

På CES viser imidlertid Samsung frem sin nye fremtidsteknologi: MicroLED. Det er altså en teknologi som er veldig lik den de har på sine telefoner, men den er ikke basert på organiske kjemi.

Her snakker vi i stedet om tradisjonelle røde, grønne og blå lysdioder. Skjønt konvensjonelt er det ikke. Disse er produsert ikke én og én, men deponert på en overflate med en transistormatrise på baksiden som leder strøm til hvert subpiksel.

Det høres jo greit ut, og demonstrasjonen her i Las Vegas av en gigantisk TV-vegg bygget på denne måten, ser mildest talt fantastisk ut. Men dette er en demonstrasjon om hva som kommer i fremtiden. For dette kommer ikke i år. Ikke året etter heller.

OLED-tunnel: LG er i støtet med sin OLED-teknologi og slo på stortromma på CES. Her i form av en tunnel satt opp av bøyelige OLED-paneler. Foto: ORV

Alt vi fikk vite var at det kommer om et ensifret antall år. Når vi antydet om dette kunne komme om to år, fikk vi i hvert fall bekreftet at det går ikke så fort.

Vi fikk komme inn på bakrommet hvor vi fikk en orientering om teknologien, men vi fikk ikke lov å ta bilder av hverken presentasjonen, som raste av gårde, eller av produktene de viste frem.

Skal ta rotta på OLED

Fordelen med MicroLED, fremfor OLED slik LG produserer skjermene, er at her er hvert piksel er bygget opp av tre dioder med hver sin primærfarge. Her ligger også problemet.

Mange har prøvd og feilet, Samsung også. Det er rett og slett for mekanisk vanskelig å lage slike skjermer når de blir store. LGs metode, som er basert på et patent de kjøpte av Kodak, gjør dette mye enklere. De deponerer tre OLED-lag på skjermen med hver sin primærfarge og så deler de opp hele skjermflaten i et rutemønster. Hvert subpiksel blir altså en stabel på tre dioder med ulik farge, og primærfargene til sammen gir som kjent hvitt lys.

For å danne et piksel bruker de fire slike stabler og legger fargefiltre over tre av dem for å få generert primærfargene og så lar de det fjerde subpikslet være uten for å forsterke lyset. Ganske fiffig altså. Mye mer produksjonsvennlig selv om hvert piksel faktisk består av hele 12 diodelag, som riktignok adresseres elektrisk som fire.

Fliser

Det å produsere såkalt RGB-OLED, som Samsung faktisk er veldig store på i mobiler og nettbrett, er nok fortsatt like vanskelig å skalere opp. Dette er samtidig noe Samsung har løst det på en fiffig måte.

De bygger den nye TV-skjermen basert på MicroLED av små moduler, eller fliser. De kan settes sammen til en stor skjerm som den de viser på CES (bildet øverst i saken).

Ulempen er selvfølgelig at dette er mekanisk mer komplekst, men det gir også større fleksibilitet. Samsung sier at de som ser mye på film, kan stokke om modulene og lage seg en 21:9-skjerm i stedet for 16:9 som er vanlig. Hvordan de skal sette sammen flisene er noe de jobber med.

I så fall må det være en enkel måte å sette dem sammen på som forbrukere kan håndtere. Vi mistenker at flisene i den store skjermen de demonstrerer her var limt sammen. Likevel var det imponerende å se hvor usynlige skjøtene var. Her går pikslene helt ut i kanten av flisene, og overgangen blir bare så vidt synlig når skjermen er av.

Hvor store flisene blir når teknologien kommer på markedet, er uvisst. Men det hadde jo vært fint å kunne begynt med en 50 tommer og bygd den ut til en 75 tommer etter hvert som man fikk råd?

Mer lys

LGs måte å lage OLED på har også en ulempe. Fargefiltre suger lys og det har vært en utfordring for LG å få lysstyrken over 1000 nits. Det har ikke vært så farlig i markedet så lenge de kan vise til det fenomenale sortnivået som LCD ikke har kunnet matche.

Trenden fremover er stadig mer lys. Og det er noe innholdsprodusentene elsker. De vil helst gjengi virkeligheten som den er, og det krever titusener av nits. Sony viste faktisk en skjerm, også den omhyllet av hemmelighetskremmerier, som kunne vise 10 000 nits. Det var helt spektakulært.

Ekstremt lys: Det er nesten umulig å ta et bilde som gjengir en den ekstreme lysstyrken i Sony demonstrasjon av en TV med opptil 10 000 nits. I 8K selvfølgelig. 4K er så gårsdagens! Foto: ORV

Samsung hevder at MicroLED kan produsere en million nits. Det er nok en teoretisk beregnet verdi vi får ta med minst en klype salt. Da måtte man nok ha slike solbriller på som man bruker under solformørkelse.

At teknologien kan vise mange tusen er det neppe tvil om, og det kan ikke dagens OLED klare. Sannsynligvis vil det gå mange år før den teknologien klarer 2000 nits som Samsungs toppmodeller gjør i dag.

Levetid

Et av spørsmålene som har hengt over OLED, er levetiden. Spesielt gjelder dette på de blå organiske diodene, og innbrenning av slike ting som kanallogoer som står på samme sted i TV-bildet hele tiden.

LG hevder at dette er løst, men Samsung liker selvfølgelig å pirke bort i det. Ingen ting er som å gjøre kundene usikre på konkurrentens mulige svakheter. Dette er problemer hverken LCD eller MicroLED har. Sistnevnte skal ha ennå lenger levetid enn LCD.

En av fordelene med OLED er at hvert piksel kan endre lysstyrke veldig mye raskere enn et LCD-piksel hvor det skjer en mekanisk endring av hvordan polarisasjonen endres i en væske. MicroLED er enda bedre enn OLED, sier Samsung. Det er en god nyhet, men neppe noe argument mot OLED, som allerede er mer enn god nok på dette området.

Vinkel og strømforbruk

Det som virkelig teller er innsynsvinkelen. OLED kan betraktes i alle vinkler forfra uten at bildet degraderer. Det gjør alle LCD-teknologiene til en viss grad, og spesielt den Samsung bruker. De har ofret innsynsvinkelen for andre egenskaper. MicroLED har ikke disse problemene.

Den nye teknologien har også en annen stor fordel. Den bruker lite strøm. Det er ikke så rart. Lysdioder og OLED har høy virkningsgrad, men fordi MicroLED ikke bruker fargefiltre er det ingen ting som hindrer lyset på veien til øyet. Det er verd å merke seg at LCD-TV-er også bruker LED som lyskilde. Her er det hvite lysdioder som sitter bak LCD-paneler som i praksis bare former lysstyrken og fargen. Ganske indirekte altså.

Strømforbruket blir også viktig. Hvis man skal oppnå veldig høye nits-verdier, kan skjermen få problemer med myndigheter som setter stadig sterkere krav til maks strømforbruk.

Så skal man vente på MicroLED? Det er ingen tvil om at dette kan bli en viktig teknologi i fremtiden, men annen teknologi kommer heller ikke til å stå stille. Det er mer igjen både i OLED og LCD. Ikke minst den varianten Samsung kaller QLED. Mange jobber også med teknologi for å printe lysdioder på et substrat. Lykkes det kan man plutselig stå med en teknologi som både er billig og som kan produseres uten å gå omveien om fliser.