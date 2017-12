Med disse brillene trenger du ikke lenger fysiske skjermer

Teknologiselskapet Magic Leap har vært omsluttet av mystikk de siste årene. Det har versert mange rykter og historier om et grensesprengende produkt for såkalt mixed reality, som blander virkeligheten med datagenerert grafikk og lyd.

Du ser ikke nødvendigvis veldig lur ut, men Magic Leap One lover en rekke banebrytende muligheter. Bilde: Magic Leap

Men ingen utenforstående har fått sett så mye som et glimt av produktet eller hva det kan gjøre.

Selskapet ville antakelig gått fullstendig under radaren for de fleste, hadde det det ikke vært for at Google og en håndfull andre investorer hittil har satset 540 millioner dollar på Magic Leap. Det har skapt en betydelig nysgjerrighet hos konkurrenter og entusiaster.

Nå er det første produktet omsider vist fram - Magic Leap One.

Første produkt

Det nesten steampunk-aktige designet er alt annet enn diskret, full av sensorer og noen helt spesielle brilleglass. Mye av datakraften er flyttet til en separat enhet som kan festes i beltet, en såkalt Lightpack. I tillegg følger det med en håndkontroller for å styre de virtuelle objektene.

Så hva gjør den?

Vår reporter Odd Richard Valmot med HoloLens. Foto: Eirik H. Urke

Med Magic Leap One trenger man ikke lenger fysiske dataskjermer. (Foto: Magic Leap)

For dem som kjenner til AR-brillene HoloLens, framstår Magic Leap One som en betydelig oppgradering. Det handler om å kunne plassere virtuelle objekter inne i virkeligheten du ser framfor deg, og samhandle med disse som om de var virkelige.

Du ser altså virkeligheten foran deg gjennom brilleglassene, men med disse brillene kan du i tillegg få kunstige elementer plassert hvor som helst.

Det kan være så enkelt som en virtuell dataskjerm du kan jobbe med, og som bare du ser. Det kan være avanserte 3D-simuleringer som vises i lufta foran deg, realistiske spill eller fortløpende informasjon om ting du ser på til enhver tid. Du kan lage din personlige kinosal, eller se fotballkampen på storskjem på bussen.

Industrielt kan de for eksempel brukes til inspeksjoner, opplæring og avansert situasjonsforståelse.

Mulighetene synes nesten bare begrenset av det sosiale stigmaet ved å gå rundt med noe slikt på hodet.

Slik ser Magic Leap for seg at man kan samtale med andre mennesker som ikke fysisk befinner seg i samme rom. (Illustrasjon: Magic Leap)

Realistisk

Rolling Stone er blant de få som har testet Magic Leap, og fortsatt med store restriksjoner på hva de kan dele av erfaringer. Men de virtuelle objektene skal framstå svært realistiske, selv om de fortsatt ikke ser 100 prosent virkelige ut.

Brillene skal også være lette og behagelige å bruke over tid.

Teknologien skal bestå av såkalt lysfelt-teknologi (lightfield), der en rekke sensorer i størst mulig grad skal fange opp og forstå de fysiske omgivelsene rundt dem som har på brillene. Dette brukes igjen for å framstille de virtuelle objektene i symbiose med virkeligheten.

HoloLens

HoloLens fra Microsoft har allerede en viss industriell utbredelse, også i Norge. Slike såkalte mixed reality-briller gir muligheten til å vise fram 3D-modeller på en helt ny måte, noe som eksempelvis kan forenkle planlegging og samarbeid. Her er datamaskinen integrert i selve brillene, som gjør dem realtivt store og klumpete.

Med såkalt «mixed reality» kan virkeligheten blandes med virtuelle objekter. (Illustrasjon: Magic Leap)

Med Magic Leap er det naturlig å se for seg de samme bruksområdene, men med enda mer avanserte muligheter. Spesielt evnen til å forstå de faktiske omgivelsene omkring brukeren, og respondere på disse, kan gi noen egenskaper som knapt er utforsket ennå.

Men fortsatt er det mye hemmelig og ukjent med Magic Leap One, ikke minst prisen og de tekniske spesifikasjonene. Lovnaden er like fullt en lansering i løpet av 2018.

Da får vi også svar på om produktet er like revolusjonerende i praktisk bruk som det framstilles av selskapet selv.