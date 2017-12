Forskere forbedrer wifi-signalet med hatt av aluminiumsfolie

En reflektor på ruteren din kan skjerme slik at naboen ikke kan hente ditt signal, og i tillegg kan du få dekning i den fjerneste enden av soverommet ditt.

Hvis det trådløse nettet ditt sender ut og tar imot signaler på en uønsket måte i hjemmet, er det kanskje fremdeles håp. Forskere har ved hjelp av en 3D-skriver, en rull aluminiumsfolie og en nyutviklet algoritme produsert reflektorer som er tilpasset det enkelte hjemmet.

Med disse 'sølvpapirhattene' for hånden – eller på plass på ruteren – er tanken at wifi-signalet ikke lengre kan nå ut på veien og inn til naboene, men i stedet kan konsentreres om å dekke hele hjemmet. Det skriver forskerne bak den nye undersøkelsen som er foretatt på Dartmouth College i New Hampshire, i en pressemelding.

Tilpasset det hjemmet ditt

Med forskernes metode blir de tvilsomme effektene til diverse gjør det selv-reflektorer, erstattet med 3D-skrevne reflektorer, der effekten i forveien er beregnet av en algoritme som er lagd til formålet. På den måten kan reflektorene formes etter forholdene i det enkelte hjem og det enkelte trådløse adgangspunktet.

Det skal ifølge forskerne både løse de dekningsproblemene som kan forårsakes av moderne byggematerialer, og de sikkerhetsproblemene som kan følge med når naboer og forbipasserende kan motta wifi fra et kontor eller en bolig.

– Ved hjelp av denne enkeltstående løsningen tar vi tak i flere utfordringer som plager wifi-brukere. Vi styrker ikke bare signalet, men gjør det også sikrere, konkluderer lektor i datavitenskap Xia Zhou på Dartmouth College, ifølge pressemeldingen.

Blander seg ikke med naboens

I tillegg til dette fremhever forskerne at løsningen minsker problemer med interferens med eksempelvis naboens wifi, siden signalet i høyere grad kan holdes innenfor – eller i umiddelbar nærhet av – hjemmet.

Forskernes resultater viser at reflektoren kan øke signalstyrken med opptil 6 dB der det er behov for signalet, og minske det med opptil 10 dB der det ikke er behov for det.

De understreker samtidig at løsningen ikke er noe annerledes enn å skjerme av ruteren sin med en metalkopp eller lignende, bortsett fra at de beregner formen på reflektoren i stedet for å prøve seg frem.

Dette skjer ved hjelp av detaljert informasjon om bygningens konstruksjon, plasseringen til adgangspunktene og det ønskede dekningsområdet. På bakgrunn av den informasjonen kan forskerne på noen minutter beregne den optimale formen som deretter kan 3D-skrives i plast og kles med aluminiumfolie.

I videoen nedenfor kan du se forskernes egen presentasjon av konseptet, eller du kan gå til forskernes nettside.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk