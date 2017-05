Ingeniør fikk bot for å kritisere matematikken bak trafikklys

Det kan bli kostbart å bidra til teknologidebatten i staten Oregon i USA. Det kan den svenskfødte elektroingeniøren Mats Järlström skrive under på.

Staten Oregon straffer ham fordi han har foreslått en ny algoritme for å styre de røde, gule og grønne lysene.

Nå saksøker han selv staten for retten til sin egen ytringsfrihet.

Kjørte på rødt lys

Historien begynte i 2013, da Mats Järlströms kone fikk en bot på 500 dollar for å ha kjørt på rødt lys. Deretter fikk han selv en bot på samme beløp, og nå har han stevnet staten for brudd på loven om ytringsfrihet.

Dette skriver den amerikanske nettsiden Institute for Justice.

Mats Järlströms forbrytelse består i at han etter trafikkforseelsen hans kone gjorde, begynte å undersøke hvor lenge det gule lyset var på, og algoritmen som ligger bak dette.

Han fant ut at algoritmen, som stammer fra 1959, er basert på trafikanter som kjører rett fram, og ikke på dem som skal svinge og dermed trenger litt lengre tid, siden de må senke farten.

En uventet vending

Mats Järlström utviklet en mer tidsmessig algoritme med litt lengre periode med gult lys. Foto: Institute for Justice

Som den ingeniøren og praktikeren han er, gravde Mats Järlström seg ned i problemet, og gikk i gang med å utvikle en mer tidsmessig algoritme med litt lengre periode med gult lys.

Andre viste interesse for arbeidet hans, og blant annet ble han i fjor invitert til Los Angeles for å presentere teoriene sine for The Institute of Transportation Engineers.

Han skrev også innlegg om emnet, og om hvordan timingen av trafikklys skaper farlige situasjoner og er urettferdige for de trafikanter som må svinge og derfor trenger litt lengre tid.

Men da han sendte en e-post til Oregon State Board of Examiners for Engineering and Land Surveying, tok saken en uventet vending.

I e-posten ba han om hjelp til å se nærmere på teorien bak trafikkregulering, og tilbød seg i tillegg å presentere teoriene sine for styret.

Svaret kom umiddelbart: De var ikke interesserte i ideene til Mats Järlströms, men gjorde oppmerksom på at han ikke kunne kalle seg ingeniør, siden han ikke har en sertifisering fra Oregon. Dette selv om han er utdannet elektroingeniør i Sverige, og har jobbet som ingeniør i mange år.

Etter to års undersøkelse kom boten, med begrunnelsen «unlicensed practice of engineering». Hvis han fortsatte med offentlig kritikk av trafikklys, risikerte han en bot i en størrelsesorden på titusener av dollar og opptil ett års fengsel, het det.

Kjemper for ytringsfrihet

Mats Järlström fikk beskjed om at han ikke kunne kalle seg ingeniør, siden han ikke har en sertifisering fra Oregon. Det endte med at han ble bøtelagt. Foto: Institute for Justice

Men den beskjeden har ikke stoppet den svensk-amerikanske elektroingeniøren, som nå har alliert seg med Institute for Justice i kampen for ytringsfrihet:

– Alle må ha rett til å diskutere et hvilket som helst emne, herunder tekniske emner som matematikk og trafikklys. Jeg fikk en bot bare for å snakke om det, samt beskjed om at jeg ikke kan kalle meg ingeniør. De har ikke bare kneblet meg. De har kneblet mange andre som gjerne vil snakke om tekniske emner, sier Mats Järlström i en artikkel på nettsidene til Institute for Justices.

Torsdag 25. april leverte Mats Järlström sammen med Institute of Justice en stevning mot Oregon State Board of Examiners for Engineering and Land Surveying for å krenke ytringsfriheten.

Sam Gedge, advokat ved Institute for Justice, påpeker at alle har rett til å ytre seg om trafikk og matematikk uten å måtte være sertifiserte.

– Det å kritisere regjeringens handlinger på teknikkområdet er ikke noen forbrytelse; det er en grunnlovsfestet rett. Man trenger er ikke å være sertifisert landskapsarkitekt for å opprette en hageblogg, og man trenger ikke å være sertifisert ingeniør for å snakke om trafikklys. Om du benytter matematikk eller ikke er likegyldig. Det er en grunnleggende grunnlovsfestet rett å kritisere regjeringen, og det kan ikke kronglete lisenser forhindre, sier Sam Gedge i en artikkel på nettsiden til Institute for Justices.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.