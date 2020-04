Verdens største studie i sitt slag skal sjekke om omega-3 kan hjelpe barn med ADHD

Kan barn som har fått ADHD-diagnosen få det bedre med omega-3? Det skal forskere ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) finne ut av, i det som kan bli verdens største studie av omega-3 og ADHD.

300 barn med diagnosen skal de neste årene testes på konsentrasjon, språk, evne til å løse problemer og mange andre ting som barn med ADHD har problemer med. Er det noen forskjell før og etter at de har fått omega-3? Det er spørsmålet universitetslektor og lege Judeson Royle Joseph og teamet hans skal finne ut av.

– Omega-3 oljen er viktig for hjernen vår, men vi vet ikke så mye om hva den betyr for ADHD eller ADD. Om ADHD handler om en forsinkelse i hjernen som gjør barna mer impulsive og ukonsentrerte, kan da økt inntak av omega-3 forbedre utviklingen? Eller er det en mangelsykdom, og vi har noe å hente ved å korrigere det med å tilføre oljen? Det håper vi å finne ut av, sier legen.

Svaret kan sitte i hjernen

Omega-3 er en flerumettet fettsyre som finnes i fet fisk, tran og fiskeolje. Folk flest får nok inntak gjennom å spise fisk 2-3 ganger i uken. Samtidig er det kjent at den marine fettsyren er viktig for immunforsvaret og for vekst. Opprinnelsen til tanken om at omega-3 kan hjelpe for mer enn læring og vekst, kommer fra behandlingen av for tidlig fødte barn. Forskere fant tidlig ut at melk som inneholder omega-3 bør være en del av kosten til disse barna. Kroppen lager nemlig ikke selv omega-3. Men hva er det som gjør at forskerne tror omega-3 kan hjelpe akkurat mot funksjonsforstyrrelsen ADHD? Svaret kan sitte i hjernen.

– Vi vet at barn med ADHD har mangel på omega-3 i kroppen. Hjernen er jo mer eller mindre en fettklump. Vi vet at hvis du har mer omega-3 enn omega-6 i kroppen, er celleveggen i hjernen mer fleksibel og effektiv. Det er bare en av teoriene, påpeker han.

Tar oljen i et halvt år

Ernæringsstudien skal foregå helt til 2022, og snart har 150 barn mellom 6 og 16 år har allerede vært innom lokalene til UiT i Tromsø for å delta. Hvert barn er med på et halvt år med utprøving, og så møter de forskerne igjen et halvt år etterpå. De måles og veies på alle måter, testes for ulike ting og foreldre og lærere rapporterer hvordan det går.

– Vi undersøker blant annet hvordan de presterer, om de klarer å holde på oppmerksomheten i leke- og læringssituasjoner, sier klinikeren som også er barne-og ungdomspsykiater.

Barna er forskningshelter

Studien er en dobbeltblindet forskningsstudie (RCT-studie), som betyr at halvparten får omega-3 og den andre halvparten ikke.

Om «ADHD Omega-3» Forskningsprosjekt for å se på effekten av omega-3 olje på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og ungdom med ADHD og ADD.

Forskningen skjer ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset Karasjok i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet (UiT).

300 barn og unge skal undersøkes fram til 2022, noe som gjør studien til den største i sitt slag.

Barna spiser omega-3 kapsler i seks måneder i prosjektet for å se om det er noen effekt. De kan ikke ta andre medisiner samtidig i den perioden de får omega-3.

– Siden det er ernæringsstudie, og ikke en medisinsk studie, må det flere til for å kunne slå i bordet med noe. Derfor har vi så mange med, sier legen, som mener barna er noen ordentlige forskningshelter:

– Det er helter de er. Disse barna har med seg ADHD-diagnosen gjennom hele barndommen, og den kommer i veien for både læring og utvikling. Nå bruker de seg selv til å lære om diagnosen sin. Både de og foreldre er stolt over å bidra til forskning. De kommer til oss og vi har fullt fokus på barna og foreldrene, vi gjør det til noe positivt for alle.

Tar oljen i seks måneder

I studien tar barna seks kapsler med omega-3 hver dag i seks måneder. De kan ikke ta ADHD-medisin samtidig. Fire ganger i året kommer de til UNN for en undersøkelse. Forskerne snakker månedlig med barn og voksne for å høre hvordan det går å ta kapslene. Barna tar blodprøve før og etter seks måneder, for å se om inntaket har noe effekt.

– Vi øver oss på kjøre en klinisk utprøvingsstudie på barn. Barn med ADHD er ikke en homogen gruppe, men har vidt forskjellige utfordringer. Kanskje kan det virke for noen – andre ikke. Moderate effekter er ikke nok til å endre retningslinjer, for omega-3 er jo bra for alle. Vi vet ikke om det hjelper alle barn med ADHD, men kanskje en undergruppe, for eksempel de som har lavt omega-3 i utgangspunktet, sier han.

Felles for diagnosen er gjerne mer impulsivitet, kortere spenn i oppmerksomhet og masse uro i kroppen. Uansett hvilke resultater som kommer ut av forskningsprosjektet, blir kunnskapen om ADHD større.

– Vi tror det kan være noe å hente, kanskje ikke. Men uansett er det bra. Vi lærer hvordan vi skal behandle barn i helsetjenesten. Og hvis det ikke hjelper barn med ADHD, er det også bra. Omega-3 er ofte dyre produkter, og er kanskje ikke alle familier som har råd til å kjøpe dem. Da lærer vi det også, sier Judeson Royle Joseph.

