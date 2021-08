Verdens største rakett er klar – men Starships styresystem er altfor tungt

Jubel og spenning er merkbart hos Nasa, SpaceX og romentusiaster verden over i disse dager etter at Elon Musks rakettfabrikk fredag 6. august ​​kunne vise verden de første bildene av romskipet Starship på toppen av Super Heavy-raketten.

Totalt er Starship-systemet, som raketten og romfartøyet heter, 120 meter høyt, men den totale romraketten strekker seg faktisk hele 145 meter opp i luften, hvis man regner med den enorme oppskytingsplattformen den står på. Dermed er det den høyeste raketten som noen gang er bygget (Saturn -raketten var 110 meter) og derfor også en historisk begivenhet som har fått blant annet Nasa-sjefer som Thomas Zurbuchen til å juble på Twitter:

«Jeg har fulgt dette hele veien og er glad for at SpaceX har nådd denne milepælen. Kan ikke vente med å se den fly», sto det blant annet.

Strømmet til for å hjelpe

Sammenkoblingen av Starship og Super Heavy ble mulig da SpaceX sendte beskjed til sine ansatte rundt om i USA og ba dem komme i hundrevis til Texas for å hjelpe til.

Starship fikk imidlertid kun lov til å være på toppen av Super Heavy en kort stund og er nå løftet tilbake på jorden. Begge delene skal gjennomgå en rekke tester og klargjøres til take-off.

Musk: Målet er å komme opp i bane uten å eksplodere

Hovedformålet med det første oppdraget er faktisk ikke å komme opp i bane, og Musk forventer heller ikke å se raketten fly høyere enn 80 kilometer. Målet er først og fremst å teste hvordan raketten presterer i den vanskeligste delen av oppskytingsfasen, den såkalte Max-q-modusen, hvor den dynamiske påvirkningen er størst.

Med Elon Musks egne ord: «Vårt mål er å komme opp i bane uten å eksplodere» – det sto det nylig i et intervju med Everyday Astronaut.

En kran løftet Starship opp på toppen av Super Heavy-raketten sist fredag, og som man kan se, er arbeidet med oppskytningstårnet nesten fullført. Foto: Elon Musk

Starship vil rotere like før frakobling

Nøyaktig når en oppskytning vil finne sted, er fortsatt uvisst, men SpaceX venter sannsynligvis på en formell tillatelse til oppskytningen – og de må også få på plass de siste tekniske detaljene.

SpaceX planlegger en 116 kilometer lang oppskytning fra rakettfabrikken Boca Chica i Texas til et område i Stillehavet, 100 kilometer nordvest for øya Kauai i den hawaiiske øygruppen.

Under oppskytningen vil Starship bli skilt fra Super Heavy. Dette gjøres ved en spesiell manøver, der raketten – kort tid før MECO (Main Engine Cutoff) – dreier motorene slik at fartøyet begynner å rotere. Når rotasjonen er i gang, frigjøres Super Heavy Starship på samme måte som SpaceX brukter for å slippe taket i Starlink-satellitter.

Planen er at Super Heavy-raketten skal klare å lande trygt igjen ved å foreta en myk landing i Mexicogolfen, omtrent 32 kilometer utenfor kysten.

Styrefinner på tre tonn er for mye

Nylig ble de såkalte «grid fins» installert på Super Heavy-raketten. Finnene brukes til å styre raketten under landing, og hver av dem veier hele tre tonn og vil være ute under både oppskytning og landing. Dette er en endring fra bruken av styrefinner under flyvninger med den klassiske SpaceX -raketten Falcon 9, der finnene er klappet sammen langs raketten under oppskytning for å minimere vindmotstanden.

I tillegg til finnenes egen vekt må man også legge på vekten av batterier og Tesla Model 3-motorer som sammen med styringssystemer brukes til å bevege finnene.

Så alt i alt er det snakk om et relativt tungt kontrollsystem og en upraktisk vindmotstand under oppskytning. Og Musk har også – på Twitter – kunngjort at utformingen av styrefinnene er ineffektiv, altfor tung og må endres på nye versjoner av Starship-raketten. For den nåværende raketten og Starship er på ingen måte den eneste det jobbes med.

Mye å ta tak i

Det er fullt trøkk på produksjonen av Raptor-motorene, som Super Heavy-raketten trenger rundt 30 av. De innledende motortestene er i gang. Men det trengs fortsatt en statisk test med alle motorene i gang over lengre tid. Foto: Elon Musk

Da Starship og Super Heavy-raketten sto sammenkoblet, var det den fjerde versjonen av raketten og den 20. versjonen av Starship. Super Heavy nummer tre har allerede vært gjennom utallige tester, og byggingen av en femte versjon av Super Heavy og en versjon nummer 21 av Starship er også i gang.

Tempoet i byggingen betyr også at SpaceX har gått i gang med en ny samlehall en såkalt High Bay, til Super Heavy-rakettene. Byggingen av det 150 meter høye oppskytningstårnet som en dag skal ta tak i raketten slik at den kan brukes igjen og igjen, er også i gang. Tårnet vil imidlertid ikke bli tatt i bruk på den første flyvningen.

Tårnet skal utstyres med en slags arm som kan gripe tak i de utfoldede styrefinnene på raketten. Dette er noe Elon Musk har tvitret om flere ganger. Tårnet skal bygges på det såkalte Orbital Launch Site, hvor det nå er intens aktivitet.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.