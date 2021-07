USA vil sende våpen til slagmarken med Starship

Det ser ut til at generalene i US Air Force (USAF) har fulgt med på utviklingen av Elon Musks Starship-prosjekt – og nå vil de ha en bit av kaka.

Kort fortalt vil USAF utforske mulighetene for å bruke kommersielle missiler til å sende opptil 100 tonn militært utstyr til hvor som helst på kloden på under en time.

Luftforsvaret gikk opprinnelig veldig stille i dørene og hadde gjemt bort prosjektet på side 305 av 462 i det som kalles Justification Book, rapporten der USAF forteller Det hvite hus hvordan de vil bruke årets pengetildeling. Og med et budsjett på 1250 milliarder kroner er det såkalte Rocket Cargo-programmet bare en dråpe i havet.

Men siden har USAF fulgt opp med en pressemelding der de forteller litt mer detaljert om ideen bak Rocket Cargo-programmet, som er et av fire såkalte Vanguard-programmer som vil transformere luftforsvaret i løpet av det neste tiåret. Et av de andre Vanguard-programmene er Skyborg, som er «et autonomt kjernesystem for å støtte en ubemannet droneplattform for ubemannede operasjoner». Men det er en annen historie.

Til bruk for våpen og – kanskje – mat

Tilbake til Rocket Cargo. Ifølge Luftforsvaret er det nødvendig for militæret å «utnytte de pågående milliardinvesteringene i kommersiell utvikling av de største rakettene noensinne som også tilbyr gjenbruk», heter det i dokumentene.

For tiden er det stort sett bare Blue Origin og SpaceX som utvikler virkelig store raketter på kommersielle vilkår. Det mest omtalte er Starship fra SpaceX, også det eneste eksemplet på en rakett som kan oppfylle USAFs ønsker. Starship er ikke nevnt med et ord i USAFs pressemelding, men man kan bare se på det medfølgende bildet for å fjerne enhver tvil om at det er Starship de har i tankene.

Nøyaktig hva Starship skal brukes til, er pakket godt inn i pressmeldingsspråk. Men det står i hvert fall at Rocket Cargo er spesielt beregnet på oppdrag der materiell må sendes ut til slagmarken, og man ser også på mulighetene for rask respons med nødhjelp i humanitære kriser. Om det siste er med våpen eller mat, står det ikke noe om.

Musk lager flytende lanseringsplattform

Nyheten om Rocket Cargo kom forøvrig like etter at Elon Musk kunngjorde at han var på vei med to nye droneskip som Starship skal sendes opp fra i et kommende oppdrag. To ombygde oljeplattformer skal bli til utskytningsrampene Phobos og Deimos, oppkalt etter to små måner på Mars.

Elon Musk samarbeider allerede med det amerikanske forsvaret om oppsending av spion- og kommunikasjonssatellitter, og teknisk direktør Gwynne Shotwell i SpaceX har tidligere bekreftet at selskapet er i dialog med forsvaret om bruken av Starship og Starlink.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7 — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.