Tirsdag la Boligprodusentenes Forening frem statistikk for salg og igangsetting av nye boliger for hele fjoråret, fjerde kvartal og desember 2023.

Nedgangen i nyboligmarkedet fortsatte i 2023 fra et svakt nivå i 2022, informerer Boligprodusentene, og Hiim understreker at 2023 har vært et kriseår for boligbyggingen og bransjen.

– Vi må tilbake til bankkrisen på tidlig 90-tall for å finne tilsvarende svake tall for nyboligmarkedet i Norge. Den store befolkningsveksten forsterker boligkrisen, sier Hiim.

– Vi har aldri målt så svake tall for salg og igangsetting, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Salg av nye boliger har falt 30 måneder på rad ved utgangen av desember, og boligbyggingen var i 2023 det laveste nivå siden begynnelsen av 90-tallet.

Totalt antall solgte nye boliger i 2023 endte på 13.180 boenheter, som er 32 prosent under 2022. Antall solgte nye eneboliger var 3.739 boenheter, som var 23 prosent lavere enn i 2022.

Det ble solgt 2.981 boenheter innen småhus i fjor, som er 20 prosent under 2022. Antall solgte leiligheter endte på 6.460 boenheter – hele 40 prosent under 2022.

– Vi er nede på historisk lave tall, både for salg og igangsetting av nye boliger, sier Hiim.

Igangsetting nær halvert

Totalt antall igangsatte nye boliger i 2023 var 13.963 boenheter. Det er hele 40 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Antall igangsatte eneboliger var 4.205 boenheter, som er 24 prosent under 2022.

Antall igangsatte småhus var 3.181 boenheter – 26 prosent under 2022.

Antall igangsatte leiligheter endte på 6.577 boenheter, som er 51 prosent lavere enn året før.

– Den lave boligbyggingen vil påvirke hele boligmarkedet i de kommende årene. Krisen i nyboligmarkedet rammer alle som trenger bolig fremover. Underdekningen er stor, og det vil ta tid å snu utviklingen og få boligproduksjonen opp på et nivå som dekker boligbehovet, sier Hiim.

Hele landet har opplevd svakt salg og igangsetting. Særlig har leilighetsmarkedet i og rundt storbyene sviktet i 2023, opplyser Boligprodusentene.

– Eneste boligmarkedet som er i balanse er i Finnmark, sier Hiim.

Krise og konkursbølge

– Det har vært kraftige nedbemanninger og flere konkurser. Dessverre tror vi denne utviklingen vil fortsette inn i 2024. Nå bygges det altfor lite boliger, vi håper derfor at nyboligmarkedet vil snu i løpet av 2024, sier Hiim.

Han sier at et viktig tiltak er å utvide permitteringsordningen slik at man tar vare på kompetansen i bransjen.

– Gjennom krisen på 90-tallet mistet byggenæringen nær 40 prosent de sysselsatte. Vi må unngå at dette gjentar seg, for da vil boligproduksjonen bli svekket i mange år fremover, sier Hiim.

– I tillegg er det stort behov for målrettede tiltak for å opprettholde tilstrekkelig boligbygging, sier Hiim.

Tiltak Boligprodusentenes Forening vil ha på banen:

Utlånsforskriften bør endres for å stimulere boligbyggingen.

Husbanken må få forsterkede virkemidler for boligkjøpere og utbyggere, og ha tilstrekkelige rammer i hele 2024.

Boligprodusentene anbefaler at det innføres en garanti for byggelån for å sikre igangsetting av prosjekter, gjeninnføre tilskuddsordningen for utleieboliger, og at det satses på trygghetsboliger for eldre.

– Det er viktig at kommunene i plan- og byggesaker forenkler og effektiviserer saksbehandlingen, fatte vedtak raskere og ikke stiller fordyrende krav som øker byggekostnadene for nye boligprosjekter, sier Hiim.

Nedgående hyttemarked

Hyttemarkedet har vært fallende siden 2021. I 2023 falt salget med 44 prosent, til 1.801 enheter.

Igangsettingen falt med 40 prosent, til 2.994 enheter.

– Det er fortsatt bygging av hytter, men ordrereservene tømmes. Hytteprodusentene nedbemanner, og dette får ringvirkninger i distriktene, sier Hiim.