Verdens største oljeselskap skal vurdere klimarisiko

Oljeselskapet ExxonMobil skal nå begynne å utarbeide rapporter som tar for seg klimapolitikkens innvirkning på selskapets virksomhet innen olje og gass.

Det skriver Financial Times.

Ifølge artikkelen kommer dette som en følge av at investorer har krevd økt åpenhet rundt framtidig risiko knyttet til klimapolitikk.

Starter forberedelser

– Dette er det største gjennomslaget for investorer som har presset selskaper til å gjøre mer for å erkjenne trusselen de står overfor fra klimaendringer og fra politikk som skal redusere klimagassutslippene, skriver FT.

Exxon har offisielt erklært at de vil starte med forberedelser til rapporteringen, inkludert analyser av hvordan tograderspolitikk vil påvirke selskapet.

Ifølge Financial Times hadde om lag 62 prosent av aksjeeierne i ExxonMobil støttet et forslag om at det blir levert inn en årlig vurdering av hvordan teknologiutvikling og endringer i klimapolitikk påvirker selskapets virksomhet.

Tilhengerne av forslaget hevdet at opplysningene ville hjelpe aksjonærene å vurdere langsiktighet.

Styret motsatte seg forslaget

Ifølge FT motsatte styret seg forslaget og hevdet at mens styremedlemmene ble enige om behovet for scenarieplanlegging og risikoanalyse, var de allerede sikre på at selskapets robuste planleggings- og investeringsprosesser på en tilstrekkelig måte vurderer og takler klimarelaterte risikoer.

Dette skulle være tilstrekkelig for å sikre en langsiktig aksjonærverdi, ifølge avisen.

Styret har dog revurdert forslaget, noe som nå fører til en forbedret rapportering om klimapolitisk risiko.

– Selskapets nye åpenhetspolicy kan bety at ExxonMobil nå må diskutere radikale endringer. Blant problemstillingene selskapet har sagt at de vil vurdere, er sensitiviteten knyttet til politiske endringer, og posisjonering for en lavkarbon-fremtid.