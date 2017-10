WWF i strupen på Industri Energi: – Hvis jeg hadde vært oljearbeider hadde jeg meldt meg ut sporenstreks

Youngstorget, Oslo: Leder i WWF Norge, Nina Jensen langet i dag ut mot Frode Alfheim, forbundsleder i den oljetunge fagforeningen Industri Energi.

Dette skjedde under en debatt om oljeskatteregimet og statens klimarisiko, i dag, torsdag, på Kulturhuset i Oslo. Debatten ble arrangert av Tankesmien Agenda.

Jensen beskyldte blant annet fagforeningen for ikke å ivareta de organiserte oljearbeidernes interesser på en god nok måte.

For mens Alfheim tok til orde for å beholde det relativt gunstige oljeskattesystemet som man har i dag – samt å stimulere til ytterligere leting etter olje og gass på norsk sokkel – mente Jensen at norske myndigheter ikke tok inn over seg den risikoen man utsetter norske skattepenger og oljearbeidere på i den videre oppfølgingen av Norge som oljenasjon.

– Vi er nødt til å lete etter mer olje. Vi har lett alt for lite globalt når man ser på den etterspørselen som vil komme, uttalte Alfheim i debatten.

– Utopi å tro at Barentshavet utkonkurrerer Saudi

Det var da tiraden fra WWF-lederen startet.

– Det som virkelig bekymrer meg er at man overhode ikke er interessert i å ta denne debatten og ta inn over seg den risikoen man står overfor. Bare spør de 50.000 oljearbeiderne som har mistet jobben om hva de tror risikoen er.

– Hadde jeg vært oljearbeider, hadde jeg meldt meg ut av fagforeningene sporenstreks, for jeg hadde ikke følt at de ivaretok mine interesser. De er opptatt av å ha en jobb å gå til – ikke nødvendigvis at de skal jobbe i oljeindustrien, sa Jensen.

Hun mente videre at oljeindustriens planer om å utvikle Barentshavet som en lønnsom petroleumsprovins, er å betrakte som fullstendig galskap.

– Dette er basert på tro. Å tro at våre nye felt i Barentshavet kommer til å utkonkurrere billig produksjon i Saudi-Arabia eller skifergass fra USA, er helt utopisk.

– Det vi faktisk må spørre oss om er: Hvordan skal man hente ut profitt fra de feltene vi investerer i i dag? Og er det skattepengene som skal brukes på dette? Eller må oljeselskapene gjøre det selv, spurte Jensen, før hun selv svarte:

– Slutt å bruke pengene våre på dette. Det må oljeselskapene gjøre.

Frykter ikke medlemsflukt

Frode Alfheim i Industri Energi var dog ikke spesielt bekymret for massiv medlemsflukt etter Nina Jensens oppfordringer om utmelding.

– Jeg tror medlemmene er betydelig mer enig med meg enn med Nina. Det er nok ikke noen bombe for henne heller, sier Alfheim til Teknisk Ukeblad.

– Du frykter ingen masseflukt?

– Jeg tror jeg hadde vært mer bekymret for det om jeg faktisk sa meg enig med henne.

Bakgrunnen for debatten på Kulturhuset var en ny rapport fra WWF og Norsk klimastiftelse om statens klimarisiko som konkluderer med at det kan bli et tapsprosjekt for Norge å satse tungt i Barentshavet.

Særlig har oljeskattesystemet i Norge blitt kritisk ettergått i rapporten.

– Risikoen ligger gjemt i regelverk og ordninger som sjelden er gjenstand for et faktabasert offentlig ordskifte, heter det i en omtale på energiogklima.no, der det blant annet pekes på at særreglene i oljeskattesystemet gjør at staten bærer 88 prosent av investeringene på sokkelen.

Med på debatten var – i tillegg til Nina Jensen og Frode Alfheim – tidligere konsernsjef i Statoil, Olav Fjell og oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt.

Fjell var – kanskje ikke overraskende – opptatt av å beholde skattesystemet som det er i dag.

– Vi bør ikke gjøre for store endringer raskt. En av styrkene til det norske skattesystemet er at det har vært stabilt over tid. Det må vi ikke rokke ved, sier Fjell til Teknisk Ukeblad.