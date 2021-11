Verdens første flyvaskemaskin bygges på Gardermoen

Gründeren Svein Gunnar Mæland i MSG Aviation har satset alt på ideen om en flyvaskemaskin med de-ice, helt siden broren ble to døgn forsinket fra Schiphol i 2009.

For bilvaskfamilien var veien relativt kort fra idé til realisering, og for tre år siden sto den første prototypen klar på Geitryggen flyplass. Selskapets eget Boeing 737-fly har der blitt vasket gang på gang for å optimalisere den nyskapende vaskeroboten. De siste årene har de videreutviklet roboten, vist fram teknologien og fått inn stadig nye investorer.

Det som skal være verdens første kommersielle flyvaskemaskinen, bygges nå på Oslo lufthavn, etter en avtale med Avinor som ble kunngjort i dag 2. november. Vaskeroboten har lært seg flere nye triks siden den første prototypen på Geitryggen. Den kan foreta avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av flyene, og alt foregår innendørs i en egen hall. MSG Aviation har leid et eget område på Oslo lufthavn for tre år, men intensjonen er både å fortsette og å utvide virksomheten.

I første omgang er det avising og vask som står på programmet, mens øvrig funksjonalitet skal legges til fortløpende.

Avtaler med flyselskapene

MSG Aviation har inngått intensjonsavtaler med Norwegian, Widerøe og Flyr om vasking, avising og inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling skal etter planen være operatør av anlegget.

Avising av fly skjer rutinemessig på alle norske flyplasser, men også i store deler av verden for øvrig. MSG Aviation anslår at rundt 2500 flyplasser verden over har dette behovet i større eller mindre grad. Ideen er at automatisert avising kan foregå både raskere, mer miljøvennlig og mer presist enn den manuelle jobben som gjøres i dag. Ved å samle opp og gjenbruke kjemikalier, er det mulig å spare penger og få en mer miljøvennlig prosess.

I varmere strøk er de-sanding mer aktuelt, altså fjerning av sand fra maskin og motor. Dette håndteres også av den norske flyvaskemaskinen og er noe flere flyselskaper har vist interesse for.

Sparer flere timer

Flyvaskemaskinen kan også spare inn flere timer på en full flyvask. Vask av flyene gjøres ikke bare for at flyene skal se pene ut, det gir også direkte utslag i vedlikeholdsutgifter og forbruk av drivstoff. Vaskemaskinen har egne programmer for hver flytype, enten det er småfly, store passasjerfly eller for den saks skyld militære fly.

– Det sier seg litt selv at vi må lage vaskehaller for fly. Biler har hatt maskinvask siden 60-tallet, det er selvsagt mye mer effektivt, sa gründer Svein Gunnar Mæland da TU besøkte pilotanlegget på Geitryggen for tre år siden.

Snart skal systemet også kunne foreta teknisk inspeksjon av fly. Nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med Dolphitech, et ledende selskap innen inspeksjon ved bruk av ultralyd. Planen er å bruke kamera, ultralyd og tilhørende datasystemer for å søke etter skader på flyet uten å åpne skroget i det hele tatt.

Tålmodige investorer

Å få inn de første kundene har tatt flere år enn man først håpet på. Investorene har likevel vært tålmodige og stadig kommet inn med friske penger, og i mai hentet selskapet inn den tidligere Norwegian-toppen Geir Steiro som administrerende direktør.

Telemarksavisa omtalte tidligere i år økonomien i flyvaskemaskinselskapet. I 2020 gikk de med et underskudd på 26,6 millioner kroner før skatt. Det var 2,5 millioner kroner mindre dårlig enn året før, som endte med minus 29 millioner før skatt.

Til tross for ildrøde tall i resultatregnskapet har selskapet fremdeles en positiv egenkapital på 11 millioner kroner. Ove Martin Trøen er største eier gjennom Sudrheim Invest.

– Vi har flere sterke eiere bak selskapet som er villige til å satse på dette konseptet, og vi har god støtte fra dem, sier Geir Steiro til Teknisk ukeblad.

Han forteller om stor internasjonal interesse og flere parallelle samtaler, men sier at selskapet ønsker å begynne på Gardermoen før det gjøres nye installasjoner internasjonalt. Med lokal drift blir det enklest mulig å hente erfaringer og gjøre endringer før en større, internasjonal lansering.