Prototypen er klar: Den norske vaskehallen kan avise et fly på få minutter - nå står milliarder på spill

Hvorfor driver flyselskapene med manuell avising og vask av fly, når en autonom vaskehall kan gjøre det raskere, bedre og mer miljøvennlig? Gründeren Svein Gunnar Mæland har satset alt på denne idéen, som tok form etter at brorens fly ble to døgn forsinket fra Schiphol i julen 2009.

VIDEO: Svein Gunnar Mæland er klar til å vise fram verdens første vaske- og avisingshall for fly.

Hittil har selskapet brukt 80 millioner kroner på å realisere planen, som har resultert i den fungerende prototypen som nå står klar på Skien lufthavn, Geitryggen. Familie, venner og andre investorer har satset på ideen, det samme har EUs Horisont 2020-program. Støtten på 2,5 millioner euro i 2015 var et uttrykk for massiv tro på prosjektet, og kom da de trengte det som mest.

Denne fungerende skalamodellen er blitt brukt til å overbevise investorer om å satse på prosjektet. Foto: Eirik Helland Urke

Svein Gunnar Mæland og de ansatte er spente før den offisielle åpningen av anlegget på Geitryggen. Foto: Eirik Helland Urke

Denne helga går selskapet inn en kritisk fase, idet den ferdige prototypen skal demonstreres for publikum, investorer, potensielle kunder - og statsminister Erna Solberg. Fortsatt jobber selskapet hardt for å skaffe den første kunden, samtidig som det er intens aktivitet med testing og klargjøring av anlegget.

Vasker sin egen 737

Det gjestene får se er en hangarstor vaskehall som er reist på Skien lufthavn. Den er 60 meter lang og 43 meter bred. Der skal selskapets nyervervede Boing 737-200 tas inn i hallen av en elektrisk traktor (Motok), før den kjøres igjennom et enkelt vaskeprogram på fire minutter. Senere skal de som er spesielt interesserte få se et fullstendig program på rundt 15 minutter.

Normalt tar det mellom fire og ti timer å vaske et fly, og det gjøres mer eller mindre manuelt. Ofte flys det til utlandet for å vaskes.

– Det sier seg litt selv at vi må lage vaskehaller for fly. Biler har hatt maskinvask siden 60-tallet, det er selvsagt mye mer effektivt, sier Svein Gunnar Mæland når TU besøker anlegget før den store åpningen.

Det skal nevnes at Mæland selv kommer fra en familie som har solgt bilvaskemaskiner i mange år. Det har nok hatt en viss betydning da ideen ble utviklet.

Miljøvennlig

Rene fly ser ikke bare penere ut. Det gir også direkte utslag på forbruket av drivstoff, og påvirker dermed både kostnader og miljøgevinsten. Noen fly opererer hovedsakelig over ørkensand, noe som kan påvirke levetiden for motorene betydelig. Det er ingen hemmelighet at aktører i Saudi-Arabia og Dubai har vist spesiell interesse for systemet.

MSG Production hadde håpet å kunne starte driften på en norsk flyplass, ikke minst med tanke på arbeidsplasser og et nært hjemmemarked. Så langt har det ikke vært napp.

Heldigvis for selskapet er verdensmarkedet stort, med titusenvis av flyplasser som vil kunne dra nytte av en effektiv vaskehall. Omtrent 2500 flyplasser driver dessuten med avising. MSG Production sikrer seg nå patenter i store deler av verden.

Milliardomsetning

Produksjonsanlegget ved Skien lufthavn står klart til å produsere i stor skala når de første kundene måtte komme. Det kan bety hundrevis av arbeidsplasser og flere milliarder i omsetning.

Selv om løsningen er inspirert av bilvask, er det noe ganske annet å lage en vaske- og avisingshall for fly. Først og fremst er det viktig å ha en svært driftssikker løsning, ikke med for eksempel unødvendige fotoceller og avstandsmålere. Mæland pleier å dra fram en knøttliten lirekasse når han forklarer:

Samme melodi hver gang

MSG Production har anskaffet sitt eget flydyktige Boing 737-200, som nå testes i vaskehallen. Foto: Eirik Helland Urke

Kontrollrommet i Skien er klar til å starte sine første vaskeprogrammer. Foto: Eirik Helland Urke

– Alle kan snurre på en lirekasse, det gir samme melodi hver gang. På samme måte lager vi helt nøyaktige programmer for hver flytype. Det er like enkelt hver gang, tar like mye tid og har nøyaktig samme forbruk. Det er 100 prosent forutsigbart. Sånn er det ikke når et fly står for avising i sterk nedbør i dag, der hvert fly tar ulik tid å avise. Kanskje må man begynne på nytt igjen også, hvis været er dårlig, forklarer Mæland.

En programmert løsning som foregår under tak vil derimot alltid bruke sin tilmålte tid og kjemikaliemengde, noe som skal gi langt større forutsigbarhet i driften.

Maskinen skal ha lav vedlikeholdsgrad, uten lagre eller hydraulikk som krever smøring. Spylingen foregår ved hjelp av oscillerende nullpunktsdyser, som sikrer høyt trykk og stor nøyaktighet.

– Hvis du hadde vasket bilen din her inne, kunne du hatt vinduene åpne hele tida. Så nøyaktig er det, sier Mæland.

Hallen vil i utgangspunktet ha fire funksjoner: anti-ice, de-ice, vask og inspeksjon. Hallen i Skien har alle funksjonene integrert i samme løsning, men vil også selge enklere løsninger for de som for eksempel ikke har behov for avising.

– Det er lettere å ta vekk funksjonalitet enn å legge til, derfor lager vi en komplett løsning først, forklarer Mæland.

Han er klar til å motta bestillinger, og mener MSG Production vil kunne levere den første komplette hallen sommeren 2019.

