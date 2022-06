Venstre skuffet over manglende satsing på Fornebubanen

Det står til stryk, mener Ola Elvestuen, Venstres talsperson for transport, miljø og energi.

– Når byrådet i Oslo endelig har blitt enig med seg selv om å bygge Fornebubanen, er det fryktelig skuffende at SV i revidert budsjett ikke klarer å få regjeringen til å øke det statlige bidraget til 70 prosent, sier han.

I regjeringsplattformen lovet Arbeiderpartiet og Senterpartiet å øke det statlige bidraget til store kollektivprosjekter i og rundt de store byene fra 66 til 70 prosent.

– SV har ikke engang klart å få på plass et forpliktende verbalforslag som sørger for at regjeringen oppfyller sine egne løfter i Hurdalsplattformen om 70 prosents finansiering av store kollektivprosjekter, sier Elvestuen.

Oslo håper på 500 millioner kroner mer i bidrag fra staten til storprosjektet, men byrådet har ikke fått noen løfter fra regjeringen ennå.

– Vi er avhengige av en velvillig stat framover, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB mandag.