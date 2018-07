Utvikler VR du kan føle med hendene

Selv om VR kan oppleves som svært oppslukende, er realiteten at sansene våre er mer enn syn og hørsel. Lukt, smak og berøring er også en del av sanseopplevelsen i den virkelige verdenen.

Håndtering av objekter i VR blir derfor en «bare se, ikke røre»-opplevelse. Siden de tross alt er virtuelle, må de også håndteres virtuelt, ved hjelp av for eksempel kontroller.

Et prosjekt ved det amerikanske Stanford University kan bidra til å endre på dette. Her utvikles en enhet som kan introdusere berøring i VR-opplevelser, skriver New Atlas.

Formviser

Enheten kalles et «shape display», eller en «formviser» om du vil.

Deres Shape Lab undersøker hvordan man kan gjenskape objekter i 3D, synkronisert mot VR-opplevelsen.

For å gjøre dette har de utviklet en matrise med pinner som kan beveges individuelt av aktuatorer.

Kombinert med data fra en 3D-modell i VR-simuleringen, kan enheten grovt sett gjenskape formen til det du ser i VR-brillene.

Raskere håndtering

Enheten har hjul slik at den kan bevege seg selv, og gi brukeren et inntrykk av at 3D-objektet i den virtuelle verdenen kan flyttes. Dette kan også brukes til å skape et inntrykk av at objektet er større enn det faktisk er i virkeligheten.

Inntil videre har enhten relativt lav «oppløsning», da hver pinne er 7 kvadratmillimeter. Det kan potensielt skapes mer komplekse former ved å bruke mindre pinner.

En studie viser at brukere utfører objektmanipulasjon 24 prosent raskere enn ved virtuell håndtering av objekter i VR-simuleringer, skriver forskerne på Shape Labs nettside.