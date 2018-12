Utvalg: Oljesektoren må stresstestes for klimaendringer

Klimarisikoutvalget som regjeringen satte ned i fjor høst, leverte onsdag sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalget slår fast at konsekvensene av alvorlige klimaendringer kan være store og vanskelige å forutse. Norge bør derfor gjøre gode analyser av klimarisiko, spesielt i petroleumssektoren, konkluderer utvalget.

Rapport hevder Statoil står for 0.5 prosent av globale utslipp: Statoil vil kun svare for 0,3 promille

Norge må forberede seg

Martin Skancke, som har ledet utvalget, slår fast på at Norge må forberede seg på både klimaendringer og økonomiske virkninger av overgangen til lavutslippsamfunn.

– Risikobildet er i endring, og derfor må vi ha et system for å vurdere risikoene fortløpende. Vi vet at selv om verden når målene i Parisavtalen, vil klimaet fortsette å forandre seg i flere tiår framover, sier Skancke.

Utvalget mener at staten bør etablere, vedlikeholde og offentliggjøre et sett med ulike scenarioer for oljegasspriser, gasspriser og CO2-priser. Særlig bør oljesektoren og finanspolitikken stresstestes, heter det i en av konklusjonene.