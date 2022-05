Utslippsfrie skip: Etablerer grønne korridorer i Norden

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var en av arkitektene bak Clydebank-erklæringa om Grønne skipsfartskorridorer under FNs klimatoppmøte i Glasgow i fjor høst. Nå følger Norge og de andre nordiske miljøministrene opp og starter arbeidet for å etablere Grønne korridorer i Norden.

Under Nordisk ministerrådsmøte i Oslo tirsdag 3. mai, ble det enighet om å sette i gang et pilotprosjekt med opprettelse av den første Grønne korridoren.

Tanken er at pilotprosjektet skal være et nordisk bidrag til og oppfølging av Clydebankerklæringa. Pilotprosjektet skal innen utgangen av 2022 sirkle inn rutene som kan bli nullutslipp og aktørene som er villige til å gjennomføre dette. Fra 2023 er meningen at prosjektet går over i en gjennomføringsfase.

Det kan innebære at landene må stille opp og sørge for infrastruktur som gjør det mulig å seile utslippsfritt mellom definerte havner. Det kan bety at myndighetene sørger for tilgang på landstrøm og bunkring av fossilfritt drivstoff, som hydrogen eller ammoniakk. Klima- og miljødepartementet vil ikke love for mye, men skriver i en epost til TU at myndighetenes virkemidler må vurderes underveis.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Tore Stensvold

A-B eller A-B-C

Departementet opplyser at fergetrafikken er mest aktuell. Poenget er at fartøyene alltid er innom de samme havner der det er mulig å bunkre.

– Egne ruter for utslippsfrie ferger og skip er et viktig steg i retning av å avkarbonisere skipsfarten i Norden. Det eksisterer i dag en betydelig ferge- og skipstrafikk mellom de nordiske landene. Sammen har vi ressurser og teknologi til å virkelig gå foran med et prosjekt som kan vise potensialet for grønn skipsfart til hele verden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Han sier at Norden på denne måten kan gå foran og vise vei.

Både Colorline og DFDS har vært pådriver for nullutslippsferger mellom, Norge og Danmark. Andre rederier og flere strekninger til andre land er også innenfor både lengde og energibehov. I tillegg til lengde, er hastighet, frekvens og mulighet for å produsere drivstoff uten CO 2 -utslipp vesentlige faktorer.

Veikart for sjø

Grønn korridor inngår i et fireårig samarbeidsprosjekt for nullutslipps skipsfart i Norden.

DNV fikk tidligere i år i oppdrag fra Klima- og miljødepartemenet med å lede arbeidet med å lage et «Nordisk veikart» for innføring av bærekraftige karbonfrie drivstoff i regionen. DNV samarbeider med Chalmers (svensk universitet), IVL (svensk forskningsinstitusjon), MAN Energy Solutions (tysk/dansk motorfabrikant), Menon (norsk analyseselskap) og Litehauz (dansk miljøkonsulentselskap) om veikartet.

Ifølge DNV tar «Nordisk veikart» sikte på å framskynde overgangen til karbonfrie drivstoff ved å redusere eller fjerne de viktigste barrierene og å skape en plattform for samarbeid i regionen. I arbeidet med Veikartet skal barrierene til sjøs, på land og i markedet identifiseres. Partene skal også angi konkrete tiltak som kan gjennomføres for å overvinne dem.

DNV og partnerne skal bidra i det første pilot-prosjektet med oppstart i dag. Der skal det både identifiseres kommersielle og offentlige samarbeidspartnere, havner og ruter som er mest aktuelle. I en teknisk del av prosjektet skal det også kartlegges hvilke framdriftssystemer, hva slags infrastruktur og hvilke energikilder som er best egnet for utslippsfri skipsfart i nordiske farvann.

Milepæler

Øyvind Endresen i DNV opplyser at de sammen med samarbeidspartnere allerede er godt i gang med «Nordisk veikart». Arbeidet er delt opp i flere arbeidspakker med flere milepæler, delmål og mål og med ulike partnere som ledere av delprosjektene.

DNV er allerede kommet et godt stykke på vei med de første pakkene de har ansvar for, blant annet å skaffe seg oversikt over potensielle strekninger via AIS-data over skipstrafikk og hvilke havner som er mest besøkt.

Det er svært mange aktuelle fergestrekninger (ro-pax) og ro-ro-linjer mellom de ulike landene i Norden samt med tredjeland. Grønn korridor forutsetter at det er de samme skipene/fergene som går mellom faste havner slik at det kan opprettes bunkringsfasiliteter som benyttes jevnlig.

DFDS-fergen Pearl Seaways til kai på Utstikker 2 på Vippetangen der de fikk landstrøm i 2019. Color Line på Hjortneskaia i bakgrunnen har benyttet landstrøm siden 2011 Bilde: Håkon Jacobsen

DNV og partnerne er bedt spesielt å utrede ammoniakk og hydrogen, men også andre typer nullutslippsdrivstoff. Sikkerhet, både på land og om bord samt tilgjengelighet på drivstoff, blir avgjørende.

Oskar Levander leder Kongsberg Maritimes arbeid med nullutslipp og alternative teknologier og løsninger for framtida. Han fortalte til TU i april at analyser de har gjort viser at overraskende mange ruter mellom Skandinaviske havner og Nord-Europa kan dekkes med batterier.

– Vi ser at ro-ro og frakteskip kan seile opp til 100 nautiske mil på ren elektrisk batteridrift og til samme kostnad som med dagens fossile drivstoff, sier Levander.

Noen av forutsetningene er imidlertid at hastigheten er lav og skrog og framdriftssytem er optimalisert. Lademulighet må også tilrettelegges.

Regelverk

Endresen sier til TU at det er vesentlig å identifisere barrierene og raskt få på plass et internasjonalt regelverk.

Han viser til eksempelet med LNG – nedkjølt naturgass- som drivstoff. Norge hadde regler på plass tidlig på 2000-tallet og hadde både ferger og offshorefartøy som gikk på LNG. Først i 2015 fikk IMO på plass et tilsvarende regelverk.

– Først da fikk LNG som drivstoff gjennomslag internasjonalt, sier Endresen.

Nordisk GSP?

Et viktig ledd i utviklingen av veikartet, er etablering av en plattform for videre samarbeid. Endresen sammenligner det med det veletablerte norske Grønt skipsfartsprogram. Der samarbeider private aktører i den maritime næringen med forskning, akademia og myndigheter. Hensikten er å dyrke fram prosjekter til piloter som kan demonstrere hva som er mulig innen lav- og nullutslipps skipsfart.

Hittil har GSP siden starten i 2015 initiert 43 piloter hvor 13 er realisert eller under bygging. Flere er under oppstart eller vurdering. Det er nå over 100 partnere med 90 private bedrifter og organisasjoner samt 11 statlige observatører.

Grønt Skipsfartsprogram er finansiert delvis av offentlige bevilgninger over statsbudsjettet og delvis av medlemmene selv.

– Et nordisk grønt skipsfartsprogram vil gå inn med tyngde og vise hva som er mulig å få til i et nordiske perspektiv - fra etablering av veikart med konkret aksjoner for drivstoffskifte til pilotering av hydrogen og ammoniakk for kunne å ta ned barriere. Det vil være en akselerator for utvikling av infrastruktur, Grønne korridorer, ny teknologi og nye drivstoff, sier Endresen.

DFDS bruker landstrøm i Oslo, men diesel på overfarten. Innen 2027 ønsker rederiet å seile utslippsfritt mellom Oslo-København. Det kan bli en av Nordens Grønne korridorer. Foto: Tore Stensvold

Flere fortrinn

Norges klima- og miljøminister tar store ord i munnen.

– Dette er et prosjekt som tar samarbeidet for grønn skipsfart i Norden flere steg videre, og vil gi et operativt bidrag til utrullingen av bærekraftige nullutslippsdrivstoff i Norden. Vi har i Norden mange skipsruter og et tett sjøfartssamarbeid som gir oss mange fortinn i utviklingen av grønne maritime løsninger. Dette er det viktig at vi utnytter, Barth Eide.

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki, har tro på at nordisk samarbeid kan få internasjonal tyngde.

– Det er helt vesentlig å få redusert utslippene fra internasjonal skipsfart. I dag utgjør skipsfarten omtrent tre prosent av de internasjonale klimagassutslippene med vesentlige økning i sikte. Det er derfor et viktig pionerarbeid de nordiske landene nå gjør, som også er helt i tråd med ministerrådets visjon om å bli verdens mest bærekraftige region og fremme den grønne omstilling og CO 2 -nøytral skipsfart, sier Paula Lehtomäki i en uttalelse.