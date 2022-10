2022 har vært et trist år med tanke på drepte og hardt skadde i trafikken, med en sterk stigning fra foregående år. Den nye regjeringen har ved flere anledninger slått fast at nullvisjonen ligger fast. Men, mens regjeringen eksempelvis har funnet plass til å sette i gang arbeidet med Stad skipstunnel, nedprioriterer de prosjekt som er essensielle for å ivareta trafikksikkerheten. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er et steg tilbake for nullvisjonen.

Det er en lang rekke gryteklare veiprosjekter regjeringen utsetter i sitt budsjett, samtidig som de har gitt marsjordre til Statens vegvesen og Nye Veier om å nedskalere ytterligere flere veiprosjekter. Eksempelvis utsetter regjeringen Bergen-Voss og Voss-Aurland, hvor det har vært 1300 ras siden 2015. Veien har blitt kåret til Norges verste vei og er en gammel, utdatert vei som i tillegg til å være svært rasutsatt er svært svingete og uoversiktlig, og et samlet politisk miljø i Vestland har vært tydelige på hvor viktig dette prosjektet er.

Oslofjordtunnelen er Norges mest stengte tunnel, noe som dermed også gjør den til en av landets mest omtalte tunneler og en viktig forbindelse for trafikken mellom de to sidene av Drøbaksundet og har blitt en viktig del av veinettet i regionen. Carl-Georg Opaker skriver i Teknisk ukeblad at det ikke er behov for dobbelt løp. Det er KNA uenige i. Oslofjord-tunnelen og strekningen Månum-Vassum, som har til sammen har hatt 7 dødsulykker de siste 20 årene hvorav flere møteulykker. Fysisk midtdeler er ikke mulig fordi biler må ha mulighet til å kunne snu og kjøre ut ved eventuell brann, og nødetater må sikres framkommelighet ved hendelser.

Skadepotensialet ved ulykker i en så trafikkert tunnel er dessverre svært stort, og vi må bare håpe at et nytt løp kommer på plass før en eventuell katastrofe inntreffer. Vi kan ikke lenger basere sikkerheten i denne tunellen på flaks og dyktige redningsmannskaper. Derfor har Statens vegvesen og politikerne planlagt et nytt tunnel-løp, som både skal minimere alvorlige ulykker og få slutt på de mange stengningene. De stadige stengningene av Oslofjorden har nesten blitt parodiske. Det er imidlertid likevel en alvorlig side ved dette. Vi har dessverre mange dyrekjøpte erfaringer om hvor ille det kan gå når det oppstår ulykker i en tunnel, og man skulle formode at statsråden la det til grunn når han fortsetter å sette trafikksikkerheten på spill for de ca 10.000 bilene og lastebilene som daglig ferdes gjennom tunnelen.

I 2020 kritiserte dagens finansminister Vedum Solberg-regjeringen for å skape usikkerhet om E6 Megården-Mørsvikbotn gjennom Sørfold i Nordland, men nå vraker hans egen regjering prosjektet i statsbudsjettet for 2023. Finansminister Vedum prøvde seg selv som passasjer på strekningen i 2020, og uttalte i etterkant at han var glad han ikke kjørte selv. Denne veistrekningen har vært stengt 55 ganger de siste tre årene på grunn av ras og 12/16 tunneler tilfredsstiller ikke tunnelforskriften. Regjeringspartiene har fortjenestefullt nok lovet at det at nå skulle være vanlige folk i hele landet sin tur, men slike nedprioriteringer setter vanlig folks liv og helse i fare.

Alle forstår at regjeringen med bakgrunn i den spesielle situasjonen med inflasjon og renteøkning må foreta visse prioriteringer. Men disse prioriteringene er ikke gode – de er uansvarlige, farlige og potensielt katastrofale.