Utforsk 3D-modellen av Notre-Dame

Klokken 18.50 mandag kveld var både parisere og verden i sjokk. Den ikoniske Notre-Dame-katedralen sto plutselig i brann, og dens mange kulturskatter og historiske arkitektur sto i fare for å bli slukt av flammene.

De spredte seg raskt gjennom trekonstruksjonen på innsiden av det franske byggverket, og om lag to timer senere begynte øvre del av det 93 meter høye spiret på katedralen å krenge. Kort tid senere kollapset det mens flammer skjøt i været.

I den interaktive 3D-modellen over kan du se hvordan katedralen var bygget opp og bevegelsene til brannen. Du kan peke og dra i modellen, og finne ut mer ved å trykke på informasjonspunktene.

Katedralen var dessuten 3D-skannet på millimeternivå, ved hjelp av en 3D-laserskanner fra Leica Geosystems. Det er teknologi som potensielt kan bidra til en eventuell gjenoppbygging av katedralen.

To tredeler av taket brant

I 10-tiden tirsdag formiddag melder brannvesenet i Paris at de erklærer selve bygningsstrukturen i Notre-Dame-katedralen for reddet etter storbrannen som ødela spiret i det fransk-katolske monumentet. Nødetatene går dermed over til å undersøke bevegelsene i strukturen og etterslukking.

– Nå som brannen er over er det ekspertenes tur til å planlegge hvordan de skal konsolidere byggverket, sier talsperson Gabriel Plus.

Brannen spredte seg fra loftet og raskt videre på tvers av en stor del av taket på katedralen. Flammene slukte takets ikoniske treramme, som er mer enn 100 meter lang og kalles «skogen».

To tredeler av Notre-Dames tak ble rammet av brannen og har kollapset sammen med spiret. Brannvesenet fokuserte på å redde bakre del av katedralen, der dens mest verdifulle gjenstander er plassert.

Brannvesenet om Notre-Dame: Strukturen er reddet

400 involvert i slukkingen

Den hellige tornekronen, angivelig den Jesus bar langfredag, og et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet, er blant de uerstattelige relikviene som er reddet.

Over 400 personer ble satt i sving for å kjempe mot flammene med høytrykksslanger, mens tårevåte turister og franskmenn sto og så på fra bak politisperringene.

I en sidegate knelte et titalls troende mens de sang Ave Maria og leste fra de kristne evangeliene.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Ifølge påtalemyndigheten etterforskes hendelsen som en ulykke. Foreløpig fokuserer politiet på hvorvidt brannen har sammenheng med det pågående rehabiliteringsarbeidet på katedralens tak.