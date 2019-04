Hva vil du vite om brannen i katedralen Notre-Dame?

Mandag kveld startet brannen i den verdenskjente gotiske katedralen Notre-Dame i Paris.

Brannen startet på loftet og spredte seg raskt gjennom trekonstruksjonen på innsiden av det franske byggverket.

Det øvre spiret på katedralen raget 93 meter i været. To timer etter brannstart begynte spiret og krenge, og kort tid senere kollapset det i et flammehav.

Tidlig tirsdag morgen slo brannvesenet i Paris fast at brannen, som da hadde rast i over åtte timer, var under kontroll og delvis slukket.

Fra et teknologisk perspektiv gjenstår det flere spørsmål om årsak, konsekvenser og hvordan slike hendelser skal unngås ved lignende bygg.

Vi ønsker å besvare så mange spørsmål i tilknytning til brannen som mulig. Under kan komme med ønsker til journalistene i TU, så skal vi forsøke å komme de fleste i møte.

Du kan lese mer om bakgrunnen for hvorfor TU aktivt vil engasjere brukerne i journalistikken, i denne kommentaren fra digitalredaktør Svein-Erik Hole.

