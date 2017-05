Heretter kan leserne bli med og bestemme hva vi skal skrive om

tu.no har svært kunnskapsrike og engasjerte lesere, som redaksjonen hver dag forsøker å tilfredsstille med god journalistikk. Men vi kan alltid bli bedre, og ikke minst mer relevante. En av metodene for å få til dette, er å trekke leserne tidligere inn i dialogen om sakene vi produserer.

Tradisjonelt har journalistikk vært laget på denne måten: 1) En journalist jobber ut fra en idé eller tese. 2) Tematikk, research og kildebruk diskuteres internt i redaksjonen. 3) Journalisten gjør intervjuer og skriver saken. 4) Leserne får servert en ferdig sak, som de kan kommentere på.

Målet med tu.nos nye modell er å trekke lesere inn i fase 1 og 2 av denne prosessen, og på den måten sikre at vi oftere enn før dekker det leserne finner mest interessant, samt at vi finner svar på flest mulig av spørsmålene dere måtte ha om et gitt tema.

Flere modeller

Vi kommer til å prøve oss fram med flere ulike moduler for leserinteraksjon. Den aller enkleste blir tips som handler om et bestemt tema.

Eksempel: Vi skriver en sak om kunstig intelligens, vinklet på en norsk selskap som er langt framme med utnyttelse av denne teknologien. Så kobler vi på en tjeneste hvor vi ber leserne om hjelp til oppfølging, type "Hva mer ønsker du at vi skal dekke innen kunstig intelligens", eller "Hvilke andre norske selskaper gjør noe spennende på dette området". Lesernes input tar vi med oss inn i redaksjonsmøtene, før vi følger saken videre.

Andre ganger vil vi benytte en avstemningsmodul, som i bildet over. Når redaksjonen skal dekke Nasjonal transportplan, og det finnes minst 6-7 prosjekter som kan være verdt å se nærmere på, mens kapasiteten tilsier at vi bare rekker over to, vil vi kunne be leserne om hjelp til å velge: Hva synes dere er mest interessant?

Sporadisk bruk

Ikke alle saker vil inneholde disse nye tjenestene, redaksjonen vil koble dem på der hvor vi mener de egner seg, typisk i større sakskomplekser. Og det er selvsagt ikke sånn at vi overlater alle valg til leserne - tu.no har sitt samfunnsoppdrag som en vesentlig ledesnor, og redaksjonen må sikre at vi dekker det viktigste som skjer i og rundt teknologi-Norge.

Men, forhåpentlig sikrer at forsterket dialog at vi går mest mulig i takt i med våre trofaste lesere.

Dialog og personvern

Hvis du legger igjen kontaktinformasjon, kan det hende at en journalist vil henvende seg til deg i ettertid, men din identitet vil aldri bli delt med utenforstående. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt og demokratisk samfunn (PFU pkt. 3.4), og det er en medieinstitusjons ansvar å sørge for at dette blir ivaretatt.

Hvis du huker av for "Jeg vil være anonym", kan tipset kun leses av redaktør, som vil videreformidle tipsets innhold til en journalist som kan følge opp saken, uten å knytte det til identitet eller kallenavn. Vi lagrer ikke informasjonen, og tu.no skiftet nylig til https-servere for å hindre avlytting av informasjon som sendes mellom oss og leserne.

Men det er viktig å understreke at vår nye tjeneste er ment å være en dialogplattform om løpende journalistisk produksjon. For mer sensitive varslersaker, vil vi etter hvert lansere en tipstjeneste etter Securedrop-standarden.

Her kan du lese hele tu.nos personvernerklæring.