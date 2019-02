USAs handelskrig med Kina kan tvinge REC til å stenge fabrikk

REC Silicon ASA vurderer en midlertidig stans i produksjonen ved sin fabrikk i Moses Lake i USA. Bakgrunnen er handelskrigen mellom USA og Kina som har rammet RECs tilgang til det kinesiske markedet. Med mindre forhandlingene mellom USA og Kina igjen sikrer REC Silicon tilgang til det kinesiske markedet, vil selskapets styre vurdere å midlertidig stenge fabrikken rundt den 1. mars. Det kom fram under presentasjon av selskapets siste kvartalsrapport i Oslo tirsdag.

Kan stenge 1. mars

RECs fabrikk i Moses Lake, i staten Washington, er en av verdens største produsenter av polysilikon. Inntil nylig solgte fabrikken råvarer til Kina, som solgte billige solpanel tilbake til USA.

Men den pågående handelskrigen mellom USA og Kina har rammet produksjonen hardt. Fabrikken i Moses Lake kan i utgangspunktet levere 18,000 tonn med polysilikon i året, men produserer nå under 25 prosent av kapasiteten. Om ikke forholdet mellom Trump-administrasjonen og Kina snart bedrer seg, kan det altså opphøre helt.

I kvartalsrapporten kan man lese at styret i REC Silicon vil vurdere å stenge fabrikken rundt 2. mars, «…med mindre forhandlingene mellom USA og Kina gir konkrete indikasjoner på at REC Silicon igjen kan få tilgang til markedene i Kina, eller andre signifikante positive utviklinger skjer.»

Tapte 3,8 millioner dollar

REC Silicon ble tvunget til å permittere nesten 100 ansatte i juli, og lokale medlemmer av den amerikanske Kongressen skrev til president Trump allerede i september at produksjonen ved RECs fabrikk var truet. Fabrikken kan holdes stengt helt til «markedsutsiktene bedres og/ eller fabrikken kan øke produksjonen og øke kapasitetsutnyttelsen», skriver selskapet.

REC Silicon leverer også silisium til elektronikkindustrien og hadde inntekter på 48,9 millioner dollar i 4. kvartal 2018, sammenliknet med 43,7 millioner dollar i 3. kvartal. Men til tross for økte inntekter i fjerde kvartal, har selskapets sol-del bidratt med et tap på 9,1 millioner dollar, noe som samlet sett ga REC Silicon et tap på 3,8 millioner dollar i fjerde kvartal, før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (såkalt EBITDA-tap).

Utsiktene for selskapets andeler i Kina – et joint venture med Shaanxi Non-Ferrous Tian Hong New Energy Co Ltd, et selskap REC Silicon eier 15 prosent av, var mer positive. Joint venturet produserte 5400 tonn polysilikon i fjor, inkludert 1,850 tonn i fjerde kvartal.