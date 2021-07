USA: Vil lade elbiler langs motorveien med magnetisk betong

Ulike løsninger for trådløs lading av elbiler har blitt testet mange ganger, blant annet ved Cornell University i New York og for taxinæringen i Norge.

Likevel er det litt spektakulært. Det er nemlig første gang et transportdepartement i USA skal gjennomføre et slikt prosjekt som «Indiana Department of Transport» (INDOT) nå annonserer. Det skriver The Drive.

400 meter magnetiske fortau

Prosjektet er et samarbeid mellom INDOT, Purdue University og det tyske selskapet Magment GmbH. Magment utvikler og designer magnetisk betong til bruk i ulike løsninger, blant annet trådløs lading av elbiler.

Målet med pilotprosjektet i Indiana er å legge trådløs lading langs et 400 meter langt veistykke. Magment sin betong skal ligge i fortauet, slik at biler som enten kjører forbi eller står parkert langs fortauet, vil lades.

I sin pressemelding skriver Magment at hvis de får det til, så vil dette bli verdens første trådløst ladende betong-motorvei.

Løsningen krever en spole installert i bilen

Prosjektet har tre faser og vil starte like etter sommeren. Fase en og to vil skje før prosjektet havner på gata - altså en rekke analyser og testing utført på Purdue University.

Deretter starter fase tre, der planen er å legge den magnetiske betongen i et fortau langs motorveien. Hvor denne motorveien skal ligge er fortsatt uvisst.

Illustrasjonsbilde av Magment sin trådøse ladeløsning. Disse er ment til å installere langs motorveier, parkeringsplasser og hjemme. De kan legges i og oppå veien. Foto: Magment

Magments teknologi fungerer via spoler innebygd i plater laget av magnetisert sement. Kjøretøy som vil lade fra systemet vil også trenge en lignende spole montert i i bilen som kobles til bilens innebygde ladesystem.

Det er altså mye som må på plass for at dette skal bli et storskalasystem.