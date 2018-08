USA ruster opp forsvaret med nytt kjøretøy for å skyte ned droner

Nå øker den amerikanske hæren sin satsing på ”MLIDS” – kjøretøy som er konstruerte for å skyte ned langsomme droner.

Leonardo DRS, med hovedkontor i Virginia, har tidligere fått cirka 344 millioner norske kroner av US Army for å utvikle et kjøretøybåret system som kan slå ut små droner. Nå legger hæren til ytterligere cirka 106 millioner kroner til videre utvikling og tester av ”MLIDS”.

Skulle vise muskler for hjemmepublikummet: Endte med spektakulært havari

Farlig trussel

Forkortelsen står for ”Mobile Low, Slow Unmanned Aerial Vehicle Integrated Defense System”. Våpenet skal kunne slå ut alt fra quadkoptere til små droner av flytypen.

– Droner er i økende grad en farlig trussel mot våre lengst framskutte tropper, og vi er stolte over å støtte dette innkjøpet som haster veldig, og som kan beskytte dem mot potensielt dødelig, små, ubemannede flygende farkoster. Vi jobber hardt for at vi reskest mulig skal kunne levere den beste kapasiteten til soldatene våre, sier Aaron Hankins, som er viseadministrerende direktør for DRS Land Systems til C4ISRNET.com.

40 år siden første Black Hawk ble levert: Planen er å fly dem til 2070-tallet

Sensorer og våpen

MLIDS har en kombinasjon av ulike sensorer og våpen montert på to pansrede og minesikre terrengkjøretøy, såkalte M-ATV-er. Det ene kjøretøyet bærer de elektrooptiske og infrarøde sensorene. sDRS mastmonterte overvåkningssystem ”Surveillance and Battlefield Reconnaissance Equipment” sporer opp og følger potensielle mål, og kan også forstyrre signalene til operatøren som styrer dronen.

Det andre kjøretøyet har i dag en kanon på 30 mm som hovedbestykning, og den kan slå ut én eller flere droner. Men plattformen kan tilpasses til flere enn 100 konfigurasjoner, og MLIDS skal utstyres med flere kinetiske våpen – blant annet en minidrone som kan slå ut fiendtlige farkoster.

Denne saken ble først publisert hos nyteknik.se