USA og Saudi-Arabia skal drøfte svar på oljeangrep

USAs utenriksminister Mike Pompeo skal møte Saudi-Arabias mektige kronprins for å drøfte en mulig gjengjeldelse etter angrepene på saudiarabiske oljeanlegg.

Etter planen skal Pompeo ankomme den saudiarabiske havnebyen Jeddah onsdag. Her skal han ha samtaler med kronprins Mohammed bin Salman.

Diskusjonene vil dreie seg om hvordan oljeangrepene eventuelt kan gjengjeldes. Både USA og Saudi-Arabia mener Iran trolig sto bak eller medvirket til droneangrepene som rammet to saudiarabiske oljeanlegg natt til lørdag.

Mens Pompeo nærmest umiddelbart slo fast at Iran sto bak, har USAs president Donald Trump tatt forbehold og sagt at det trengs flere bevis for å være helt sikker.

Saudi-Arabia planlegger å legge fram slike bevis onsdag, ifølge medier i landet. En amerikansk kilde sier til nyhetsbyrået AFP at Trump-regjeringen vil presentere bevis under FNs hovedforsamling neste uke.

Myndighetene i Iran avviser at de har noe med angrepene å gjøre og kaller anklagene uforståelige og meningsløse.

Krigen i Jemen

Mens USA og Saudi-Arabia retter pekefingeren mot Iran, har Houthi-opprørerne i Jemen hevdet at det var de som sto bak droneangrepene.

I Jemen har de sjiamuslimske Houthi-opprørerne siden 2015 ligget i krig mot en internasjonal koalisjon som ledes av Saudi-Arabia og støttes av USA. FN beskriver situasjonen i Jemen som den verste humanitære krisen i verden.

Houthi-opprørerne forsøker å slå tilbake mot Saudi-Arabia og har stått bak angrep og sabotasje mot saudiarabiske oljeanlegg tidligere. Disse angrepene har imidlertid fått langt mindre konsekvenser enn droneangrepene natt til lørdag.

Da ble et oljefelt og verdens største oljeprosesseringsanlegg rammet av svært presise droneangrep og krysserraketter.

– Verken denne typen droner eller kryssermissilene som ble brukt i angrepet, kan nå disse anleggene fra Jemen. Det er ikke mulig, sier en ikke navngitt amerikansk kilde til AFP.

Sanksjoner og sabotasje

Angrepene på oljeanleggene har ytterligere forverret det svært spente forholdet mellom Iran på den ene siden og USA, Saudi-Arabia og andre arabiske land på den andre.

Spenningen har tiltatt siden Donald Trump i fjor trakk USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Trump har også innført svært strenge økonomisk sanksjoner mot Iran.

Tidligere i år ble en rekke oljetankskip rammet av eksplosjoner i og ved Persiabukta. Ett av skipene var registrert i Norge, mens et annet var eid av rederiet Frontline. Iran ble anklaget for å stå bak angrepene i et forsøk på å slå tilbake mot presset fra USA – noe iranske myndigheter benektet.

I juni skjøt Iran ned et amerikansk militært førerløst fly, noe som angivelig fikk Trump til å vurdere å svare med et militært angrep.

– Provoserer Iran

Både Trump selv og andre amerikanske politikere har imidlertid flere ganger sagt at de forsøker å unngå en væpnet konflikt med Iran.

Den republikanske senatoren Mitt Romney mener Saudi-Arabia bør kunne forsvare seg selv siden landet kjøper store mengder våpen fra USA.

Demokraten Tim Kaine, som også sitter i Senatet, sier etterretningsopplysninger tyder på at Iran var involvert i oljeangrepet i Saudi-Arabia. Men han mener Trump-regjeringen har provosert fram Irans handlinger ved å trekke USA fra atomavtalen og innføre harde økonomiske sanksjoner.

– Trump-administrasjonen lyver til det amerikanske folk når de sier at dette var et uprovosert angrep, sier Kaine, ifølge nyhetsbyrået AP.

Parallelt med den økte spenningen mellom USA og Iran har president Donald Trump flere ganger sagt at han kan tenke seg et toppmøte med den iranske presidenten Hassan Rouhani. Regimet i Iran sier dette er uaktuelt hvis ikke USA opphever sine økonomiske sanksjoner.